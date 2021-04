Transportatori de lemne, "vanati" din elicopter. Dupa trei zile de controale s-au dat doua amenzi si s-au confiscat 127 de metri cubi de lemn

"In perioada 29 - 31.03.2021, au fost verificate peste 427.992 hectare de fond forestier, in vederea identificarii zonelor in care se exploateaza material lemnos. Cu aceasta ocazie a fost verificata si activitatea unui operator economic de profil din zona Otelu Rosu, ce detinea doua depozite de material lemnos, constatandu-se ca ar fi expediat peste 120 de metri cubi de material lemnos de diverse specii, fara documente legale", a transmis MAI.In cele trei zile, pentru neregulile constatate au fost aplicate doua amenzi in valoare de 15.000 lei si s-a dispus masura complementara a confiscarii unui volum total de 127,83 mc. material lemnos, de diverse specii si sortimente, in valoare de 16.693,59 lei."Actiunile de prevenire si combatere a ilegalitatilor silvice continua si in perioada urmatoare", a mai anuntat MAI.