DNA-ul padurilor a trecut si de Comisia Juridica din Senat. Mihai Gotiu: Mai e un singur hop, votul in plen

"Mai e de trecut un singur hop: votul in plen. Proiectul legislativ, pe care l-am initiat impreuna cu colegii din USR, de infiintare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu (DIIM, numita si DNA-ul Padurilor) e la un (foarte, foarte, foarte) mic pas de a deveni realitate.Dupa raportul favorabil, de ieri, din Comisia pentru Mediu (6 voturi 'pentru', unul 'impotriva'), in aceasta dimineata, Comisia Juridica din Senat a adoptat un raport similar (cu 10 voturi 'pentru' si o abtinere - e pentru prima data cand si reprezentantii PNL au votat 'pentru', dupa ce la Camera Deputatilor s-au abtinut, iar in celelate comisii au fost 'impotriva' sau s-au abtinut, si dupa ce Guvernul PNL s-a opus, in mod constant, prin reprezentantii sai, infiintarii DIIM; singura abtinere de astazi a fost din partea unui senator UDMR)", scrie Gotiu pe contul sau de Facebook.El mai precizeaza ca votul final va fi dat in plenul de saptamana viitoare, "cel mai probabil marti, 8 iunie".Senatorul USR subliniaza ca adoptarea acestei legi ar fi "cea mai importanta victorie pentru mediu din actuala legislatura"."Atentie, insa, doar aceasta lege nu va fi suficienta - va trebui sa luptam pentru implementarea ei, precum si pentru adoptarea celorlalte legi si masuri de necesare pentru protejarea reala a padurilor, apelor si aerului din Romania.E un drum lung, am parcurs doar o parte din el, dar nu pot sa nu-mi manifest, astazi, optimismul. O asemenea lege n-ar fi avut absolut nicio sansa, absolut niciuna, in urma cu doar trei ani, cand am ajuns in Parlament, ca sa nu ma refer la anul 2015, cand am iesit in strada alaturi de mii de alti cetateni care au protestat pentru salvarea padurilor", se mai arata in postarea din mediul online.