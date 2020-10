VIDEO Imagini rare. Haita de lupi, filmata intr-o padure din judetul Neamt

"In padurile administrate de Romsilva - Ocolul Silvic Tarcau au fost observate 23 de exemplare de lup. Romania are una dintre cele mai dezvoltate populatii de lup din Europa. Lupii ataca in haita si dirijeaza prada in locuri in care aceasta isi pierde mobilitatea, de exemplu rauri, unde este ucisa", arata Romsilva in mesajul care insoteste filmarea.Potrivit specialistilor, lupii sunt pradatori foarte discreti si eficienti, fiind vazuti foarte rar in libertate. "Cea mai mare specie din familia Canidae, lupul este un carnivor care traieste in haita si are un rol important in mentinerea echilibrului ecologic si mentinerea unor ecosisteme natural sanatoase. Lupii pot parcurge zeci de kilometri pe zi in cautarea prazii si cand ataca, pot alerga cu aproape 60 de kilometri pe ora. Au simturi foarte dezvoltate, un miros deosebit de fin, auzul si vazul foarte dezvoltate, permitandu-i sa vaneze ziua si noaptea", mai arata Romsilva.