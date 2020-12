FOTO Cum arata "Romania de maine", copacul plantat in padurea din Bolintin Vale de presedintele Klaus Iohannis

Evenimentul la care a fost prezent Iohannis inchide oficial campania de impadurire "O padure cat o tara". Presedintele a promis ca se va intoarce sa vada daca pomisorul a prins radacini."O sa ma intorc. O sa il botez", a afirmat Klaus Iohannis, intrebat miercuri ce nume ii va da copacelului, in contextul in care exista o traditie in sensul numirii puietului atunci cand este plantat.Seful statului a participat miercuri la evenimentul care inchide oficial campania de impadurire "O padure cat o tara".Klaus Iohannis a declarat ca au fost plantati 50 de milioane de puieti, iar in jur de 3.000 de parcele au fost plantate de la zero, acolo unde nu exista padure. Seful statului a adaugat ca va sustine astfel de eforturi pentru protejarea, imbunatatirea mediului si combaterea schimbarilor climatice si pe viitor si va insista ca viitorul Guvern sa aiba astfel de prioritati.Citeste si: