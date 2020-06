Ministrul Mediului: 200 de milioane de euro, din fonduri europene, pentru industria lemnului

Ziare.

Ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe, a participat marti la Dezbaterea privind identificarea, dezvoltarea si implementarea unor mecanisme financiare de sustinere pentru industria lemnului, in viitorul exercitiu financiar 2021-2027, la Universitatea Transilvania din Brasov."Ne aflam intr-un moment definitoriu pentru viitorul silviculturii romanesti. In aceasta perioada, Romania stabileste, impreuna cu partenerii europeni, structura investitiilor din fonduri europene in viitoarea perioada financiara. In perioada care tocmai se incheie, fondurile destinate sectorului silvic nu au fost suficiente. Ne-am propus sa schimbam asta", a spus ministrul Costel Alexe.In ceea ce priveste exercitiul financiar 2021-2027, ministrul a aratat ca pe langa sprijinul acordat in cadrul PAC (Politica Agricola Comuna) prin FEADR, se doreste, suplimentar, accesarea unor fonduri europene."In acest sens, s-au purtat discutii cu Ministerul Fondurilor Europene si s-a obtinut acordul de principiu, astfel: circa 200 milioane euro, sprjin financiar pentru firmele mici de exploatari forestiere. Sumele se vor acorda in granturi de cate 200.000 de euro. Pentru derularea cu usurinta a finantarii se va desemna Administratia Fondului pentru Mediu ca Organism de Implementare; se vor cauta solutii si se vor aloca sume si pentru sectorul de prelucrare primara a lemnului, silvoturism, infrastructura forestiera", arata ministrul.In ceea ce priveste finantarea prin FEADR, domeniul padurilor si al sectoarelor economice bazate pe resursa de lemn au un rol central in strategiile europene privind: combaterea schimbarilor climatice - bilantul GES pe segmentul LULUCF; conservarea biodiversitatii si asigurarea stabilitatii ecosistemelor forestiere; dezvoltarea bioeconomiei bazata pe resursa de lemn, cu potential major de sustinere a dezvoltarii pentru zona rurala; producerea de energie regenerabila pe baza de biomasa din lemn."In acest context, consideram oportun ca domeniul padurilor sa beneficieze de o alocare financiara de minim 50% din fondurile alocate in cadrul Planului National Strategic (PNS) pentru masuri de mediu si clima si de minim 30% din fondurile de investitii alocate prin FEADR", a adaugat oficialul.In urma analizarii prevederilor draft-ului Regulamentului UE, care vizeaza sprijinul acordat prin intermediul Politicii Agricole Comune in perioada 2021-2027, au fost identificate mai multe oportunitati privind finantarea sectorului forestier, prin intermediul fondurilor FEADR.Intre masurile care pot fi finantate prin PNS sunt urmatoarele: Masura de prima impadurire - (continuarea Submasurii 8.1 - sprijin pentru impadurire/crearea de suprafete impadurite) avand ca scop realizarea de perdele forestiere si impadurirea terenurilor agricole; Masura de silvomediu (continuarea Submasurii 15.1 - plati pentru angajamentele in materie de silvomediu si clima). In cadrul acestei Masuri se propune un nou Pachet - Masura de "inverzire" sau silvopastorala, astfel incat, pajistile (pasuni, fanete) sa beneficieze de sprijinul pe suprafata agricola chiar daca exista un anumit procent de vegetatie forestiera. Mentinerea platilor prin APIA, cu eventuale modificari necesare ale unor definitii/caracteristici, astfel incat sa fie eligibila si suprafata cu vegetatie forestiera cu consistenta sub 0.4.Alte domenii in care se pot face investitii sunt: accesibilizarea fondului forestier (continuarea Submasurii 4.3 - sprijin pentru investitii in infrastructura, legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier), "o masura care a functionat foarte bine si este bine sa fie mentinuta in perioada urmatoare", acordarea de compensatii pentru terenurile forestiere incluse in Situri Natura 2000; sprijin pentru padurile care se confrunta cu constrangeri naturale, respectiv acordarea de plati compensatorii pentru zone forestiere care se confrunta cu constrangeri naturale semnificative (plata pe suprafata).Alte oportunitati privind finantarea sectorului forestier sunt: investitii in tehnoligii de exploatare prietenoase cu mediul si refacerea arboretelor afectate de calamitati/cresterea stabilitatii arboretelor - finantarea executiei lucrarilor de ingrijire, in astfel de situatii, in contextul schimbarilor climatice."Asadar, vrem sa pastram si sa imbunatatim masurile de succes pe care le-am avut pana acum, dar si sa dezvoltam masuri noi", a incheiat ministrul mediului, apelor si padurilor, Costel Alexe.