ONU, alarmata de rata de defrisare: 420 de milioane de hectare de paduri au disparut in 20 de ani

In raport se subliniaza ca incepand cu 1990, aproximativ 420 de milioane de hectare de paduri s-au pierdut ca urmare a conversiei padurilor in alte destinatii ale terenurilor, desi defrisarea a incetinit in ultimele trei decenii.Criza COVID-19 a scos in evidenta importanta conservarii naturii si a utilizarii durabile, fortandu-ne sa recunoastem ca sanatatea umana depinde de sanatatea ecosistemului.Protectia padurilor joaca un rol esential in acest sens, deoarece acestea includ cea mai mare parte a biodiversitatii terestre din lume. Dupa cum se arata in raport, padurile contin 60.000 de specii diferite de arbori, 80% din speciile amfibiene, 75% din speciile de pasari si 68% din toate mamiferele de pe Pamant.Evaluarea resurselor forestiere globale 2020 a FAO, mentionata in raport, a aratat ca, in ciuda scaderii defrisarilor in ultimul deceniu, aproape 10 milioane de hectare de padure sunt pierdute anual ca urmare a conversiei padurilor in terenuri agricole si alte destinatii ale terenurilor."Defrisarea si degradarea padurilor continua intr-un ritm alarmant, contribuind in mod semnificativ la pierderea continua a biodiversitatii", au declarat directorul general al FAO, Qu Dongyu si directorul executiv al UNEP, Inger Andersen, in introducerea raportului.Raportul ofera o imagine de ansamblu a biodiversitatii forestiere, inclusiv harti care indica padurile lumii unde inca se pastreaza resurse bogate de flora si fauna, cum ar fi cele din nordul Anzilor si parti ale bazinului Congo, dar si padurile unde aceste resurse au fost pierdute.Un studiu special, parte a raportului, realizat de Centrul comun de cercetare al Comisiei Europene si Serviciul Forestier al SUA a identificat la nivel mondial 34,8 milioane de situri forestiere, cu dimensiuni cuprinse intre 1 hectar si 680 milioane hectare. Sunt necesare urgent eforturi mai mari de restaurare pentru a reuni fragmentele de padure.Pe masura ce FAO si UNEP se pregatesc sa conduca Deceniul Natiunilor Unite privind restaurarea ecosistemelor din 2021 iar tarile discuta un Cadru Global pentru Biodiversitate pentru viitor, Qu si Andersen si-au exprimat angajamentul pentru a spori cooperarea la nivel mondial pentru restabilirea ecosistemelor degradate si deteriorate, combaterea schimbarilor climatice si protejarea biodiversitatii."Pentru a inversa procesul de defrisare si pierderea biodiversitatii, avem nevoie de schimbari transformationale in modul in care producem si consumam alimente. De asemenea, trebuie sa conservam si sa gestionam padurile si copacii printr-o abordare integrata si sa remediem pagubele produse prin eforturi de reimpadurire", au spus Qu si Andersen.In raport se arata ca Obiectivele de la Aichi pentru Biodiversitate de a proteja cel putin 17 la suta din suprafata terestra pana in 2020 a fost atins pentru paduri, desi este inca nevoie de progrese pentru a asigura reprezentativitatea si eficacitatea unei astfel de protectii.Un studiu realizat de UNEP-WCMC pentru acest raport arata ca cea mai mare crestere a suprafetelor forestiere protejate s-a produs in padurile tropicale. Mai mult, peste 30 la suta din toate padurile tropicale, padurile subtropicale uscate si padurile temperate oceanice sunt acum localizate in arii protejate.Securitatea alimentara si mijloacele de trai a milioane de oameni din intreaga lume depind de paduri. Padurile ofera peste 86 de milioane de locuri de munca. Dintre cei care traiesc in saracie extrema, peste 90% depind de paduri pentru hrana, lemn de foc sau o parte din mijloacele de trai ale acestora. Acest numar include opt milioane de oameni extrem de saraci si dependenti de padure doar in America Latina, se mai arata in raport.