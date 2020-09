Programul "Casa Eficienta Energetic", accesat de peste 6.650 de romani pana in prezent

In primele patru minute de la startul programului - in data de 15 septembrie - in aplicatia online au fost inscrise 340 de dosare. Pana la ora actuala, 6.657 de romani s-au inscris in prima sesiune a acestui program, iar inscrierile continua pana la atingerea a 150% din bugetul alocat, respectiv 430 de milioane de lei, potrivit site-ului StirileProtv.ro."Ne bucuram ca Romania incepe sa-si gandeasca locuintele in cheia eficientei energetice. Vrem ca prin acest program sa reducem consumul de energie din casele romanilor si emisiile de gaze cu efect de sera", mentioneaza ministerul de resort.Proprietarii de case din intreaga tara pot beneficia de o prima energetica in valoare de maximum 15.000 de euro (aproximativ 70.000 de lei), pentru cresterea cu o clasa energetica a propriilor locuinte.Prima energetica acopera 60% din valoarea fiecarei investitii si poate fi folosita pentru instalarea de ferestre izolante, izolarea acoperisului, a peretilor exteriori, montarea unei centrale mai eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilatie, corpuri de iluminat cu LED, senzori de miscare, robineti si conducte noi etc.Ce trebuie sa contina dosarul