Doi pui de urs au murit de foame in padurea din zona Cheia

Potrivit acestuia, luni dupa-amiaza a fost primit un apel la 112 prin care era semnalata prezenta a doi pui de urs pe traseul de la Cabana Ciucas spre Muntele Rosu, in zona Fantana lui Ioan. Unul dintre pui era deja mort, iar cel de-al doilea atat de slabit, incat nu se putea deplasa.Jandarmii au delimitat un perimetru de siguranta, insa mama puilor nu a fost gasita in zona.S-a luat legatura cu autoritatile competente, insa cel de-al doilea pui de urs a murit si el ulterior. Cadavrele au fost duse la sediul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Prahova.Directorul DSVSA, Mihai Terecoasa, a precizat ca cei doi pui de urs aveau circa trei luni si erau epuizati de foame, in intestinele lor nefiind gasite urme de hrana , dar au fost afectati si de frig.