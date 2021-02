Ministrul Fondurilor Europene anunta un miliard de euro pentru impaduriri: "Problema nu este doar de bani"

"Pe partea de paduri avem un consens in ceea ce priveste alocarea, probabil ca va fi o alocare de un miliard de euro pentru impaduriri. Noi, ca stat, am avut o performanta absolut catastrofala, in ultimii 15 ani s-au plantat 50 de hectare de perdea forestiera, perdea forestiera care este un element absolut vital pentru protectia culturilor agricole, pentru tot ce inseamna peisaj modern si amenajarea teritoriului in mod modern. 50 de hectare si, intamplator, unii dintre primarii care au facut chestia asta au fost amendati de institutii ale statului pentru ca nu au respectat nu stiu ce normative", a declarat Cristian Ghinea intr-un interviu acordat Europa FM.In acest context, ministrul Fondurilor Europene a aratat ca Programul National de Redresare si rezilienta reprezinta "o mare sansa" pentru Romania si a afirmat ca banii din PNRR "nu sunt doar bani de cheltuiala pentru ce fantezii are fiecare", ci trebuie sa fie folositi doar pentru reforma."Noi avem cadru legislativ foarte prost in Romania. Nu doar ca nu reusim sa ne protejam padurile pe care le avem deja, dar nu reusim deloc ca plantam padure noua, ca de fapt asta este problema. Si apoi o sa vina: Romsilva da vina pe ANIF, ANIF da vina pe Romsilva, primariile pe judete si asa mai departe. Este un dezastru acolo din punct de vedere legislativ. Si atunci punem bani, anunt un miliard de euro pentru impaduriri.Dar degeaba punem un miliard de euro daca nu se vor putea face, pentru ca si pana acum au fost niste fonduri europene, mult mai mici, pe partea de dezvoltare rurala. A fost o linie de finantare pentru plantarea de paduri, nu au fost folositi banii. Deci problema nu este doar de bani. (....) Trebuie sa rupem pisica si sa rezolvam partea legislativa" a adaugat ministrul.Ghinea a precizat ca exista un grup de lucru din care fac parte reprezentanti ai ministerelor Fondurilor Europene, Agriculturii si Mediului care si-au propus ca in doua saptamani sa prezinte o "fisa de reforma" care sa asigura folosirea unui miliard de euro pentru impaduriri.