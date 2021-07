Care sunt principalele avantaje ale instalarii unor panouri solare?

Poluarea afecteaza mediul inconjurator si probabil nu-ti doresti sa contribui la evolutia acesteia. Arderea combustibililor fosili a dus deja la schimbari climatice uriase si toate sunt in prezent ireversibile, continuand sa aiba legatura cu fenomenul de incalzire globala. Totusi, panourile solare nu genereaza emisii de acest gen.In schimb, este folosita o energie curata si se reduce acumularea de monoxid de carbon in atmosfera. Practic, combustibilul folosit este caldura solara, care este captata si transformata in energie termica (in special pentru apa menajera, insa si pentru incalzire, in anumite cazuri). Astfel, cu cat soarele este mai puternic, cu atat panourile respective vor avea un randament mai mare (in mod logic, acestea sunt mult mai utile vara decat iarna). Randamentul poate fi crescut prin sisteme mobile, care urmeaza traseul soarelui pe parcursul zilei si ajusteaza pozitia fiecarui panou.Initial, investitia intr-un set de panouri solare poate parea mare. Gandeste-te, insa, la faptul ca pe termen lung vei face economii uriase la facturi. Soarele este o sursa infinita, fiind in acelasi timp gratuita. Panourile functioneaza atat timp cat exista o cantitate de lumina afara, indiferent de intensitatea acesteia. Asadar, in zilele innorate si chiar si la apus va exista o usoara activitate.Multe sisteme de acest tip s-au dovedit eficiente chiar si in tari precum Austria sau Germania, unde nu exista mult soare de-a lungul anului.Spre deosebire de generatoarele conventionale, un set de panouri solare nu genereaza zgomote. In mod contrar, acestea raman silentioase si iti permit sa te bucuri de un nivel mai mare de confort. Temperatura din exterior poate afecta eficienta si cel mai bine ar fi sa ramana la un interval de 25 de grade Celsius. In cazul in care aceasta scade sub 20 de grade, energia este mai putina. Consulta fisa tehnica si vei afla mai multe detalii cu privire la acest aspect.Desi denumirea de "panouri solare" poate fi folosita atat pentru panourile termice (cele care transforma caldura solara in energie termica), dar si pentru panourile fotovoltaice (cele care transforma lumina solara in energie electrica), cei din domeniu folosesc aceasta titulatura doar pentru primele. Ele au o anumita configuratie constructiva (tuburi prin care circula apa), iar instalatia aferenta este una termica. Apa calda astfel obtinuta se foloseste in gospodarie, drept apa calda menajera ori pentru incalzirea casei (in calorifere sau incalzire in pardoseala).Pe de alta parte, panourile fotovoltaice, dotate cu celule fotovoltaice, preiau energia solara si o transforma in energie electrica, instalatia conexa fiind una electrica. Un panou fotovoltaic poate fi folosit pentru iluminat, alimentarea electrocasnicelor etc.Acestea pot reprezenta o solutie excelenta pentru persoanele care isi doresc mai multa energie si un sistem cu structura sustenabila. Pe de alta parte, investitia initiala este una ridicata si trebuie sa ai in vedere inclusiv procesul de instalare. Acesta poate fi realizat doar de catre persoane avizate in domeniu si costurile variaza in functie de situatia personala.