Nou pericol pentru mediu - cum se vor recicla panourile solare

"Daca nu impunem reciclarea, cele mai multe module vor ajunge la groapa de gunoi", a declarat Meng Tao, cercetator la Universitatea Statului Arizona, noteaza Green Report Acesta a finalizat recent un studiu despre reciclarea panourilor solare din siliciu, in care a cuprins date din 95% din aceasta piata.Panourile solare sunt compuse din celule fotovoltaice ( PV ), care transforma lumina soarelui in electricitate . Cand aceste panouri ajung la gropile de gunoi, se risipesc resurse valoroase. Si pentru ca panourile solare contin materiale toxice, cum ar fi plumbul, care se pot scurge pe masura ce se descompun, ele devin pericole pentru mediu.Cei mai multi producatori sustin ca panourile lor au durata de viata de aproximativ 25 de ani, iar lumea a inceput sa utilizeze energie solara pe scara larga la inceputul anilor 2000. Prin urmare, primele panouri dezafectate au inceput deja sa apara.PV CYCLE, un ONG dedicat preluarii si reciclarii panourilor solare, colecteaza in fiecare an cateva mii de tone de deseuri de panouri solare din Uniunea Europeana, potrivit directorului Jan Clyncke. Aceasta cifra include panourile solare care au ajuns la sfarsitul vietii lor, dar si cele care au fost scoase din functiune pentru ca fie au fost deteriorate, in timpul vreunei furtuni, fie au avut vreun defect de fabricatie sau au fost inlocuite cu modele mai noi si mai eficiente.Conform legislatiei din UE, producatorii trebuie sa se asigure ca panourile solare sunt reciclate corespunzator. In Japonia, India si Australia, cerintele de reciclare sunt in lucru. Insa, in Statele Unite este vestul salbatic, dupa cum noteaza jurnalistii de la Grist: cu exceptia unei legi de stat din Washington, America nu a impus nicio obligatie privind reciclarea panourilor solare. Eforturile de reciclare voluntare, conduse de industrie, sunt limitate."In acest moment, suntem destul de increzatori ca aproximativ 10% dintre panourile solare scoase din uz sunt reciclate", a declarat Sam Vanderhoof, CEO al Recycle PV Solar, una dintre singurele companii din SUA dedicate reciclarii PV. Restul, spune el, merg la depozitele de deseuri sau sunt exportate in strainatate pentru reutilizare, in tarile in curs de dezvoltare , cu legi slabe pentru protectia mediului.Chiar si atunci cand reciclarea are loc, exista multe aspecte care pot fi imbunatatite. De exemplu, reciclatorii scot deseori cadrul panoului si cutia de jonctiune pentru a recupera aluminiul si cuprul, apoi sfarama restul modulului, inclusiv sticla, polimerii si celulele de siliciu, care sunt acoperite cu un electrod de argint si lipite cu staniu si plumb. Astfel, produsul rezultat este considerat o sticla zdrobita impura.Tao si colegii sai estimeaza ca un reciclator care elimina un panou standard de siliciu cu 60 de celule poate obtine aproximativ 3 dolari pentru recuperarea aluminiului, cuprului si sticlei. Pe de alta parte, Vanderhoof spune ca pretul pentru reciclarea unui panou din SUA este intre 12 si 25 dolari - dupa costurile de transport, care "adesea sunt egale cu costul reciclarii". In acelasi timp, costa de obicei mai putin de un dolar sa arunce un panou solar la groapa de gunoi, in statele care permit asta.Intr-o alta lucrare recenta, o echipa condusa de oamenii de stiinta ai Laboratorului National de Energie Regenerabila solicita dezvoltarea de noi procese de reciclare, in care toate metalele si mineralele sa fie recuperate la o puritate ridicata, cu scopul de a face reciclarea cat mai viabila din punct de vedere economic si cat mai benefica pentru mediu.Dupa cum explica autorul principal al studiului, Garvin Heath, astfel de procese ar putea include utilizarea tratamentelor termice sau chimice, pentru a separa sticla de celulele de siliciu, urmata de aplicarea altor tehnici chimice sau electrice pentru a separa si purifica siliciul si diferitele urme de metale."Trebuie sa acceptam ca panourile solare cedeaza in timp si exista deja foarte multe", a mai spus Tao. "Si ce facem cand incep sa se strice? Nu este corect sa aruncam responsabilitatea pe consumator, insa asta este punctul in care suntem acum."