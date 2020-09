Cum au ajuns apele Romaniei sa fie sufocate de gunoaie: "Situatia din Defileul Oltului este revoltatoare"

"Apele Romaniei si malurile acestora nu ar trebui sa arate ca niste gropi de gunoi. Romania are nevoie de masuri urgente din partea autoritatilor publice locale si centrale, pentru a stopa dezastrul ecologic generat de deseurile care sufoca apele Romaniei. De asemenea, este nevoie de parteneriate reale intre mediul public, privat si societatea civila, pentru a putea fi identificate si implementate cele mai bune solutii pentru prevenirea si combaterea poluarii apelor cu deseuri", a transmis Act for Tomorrow ONG-ul a organizat o actiune de ecologizare a deseurilor din zona Defileul Oltului, sambata, 29 august. Peste 75 de voluntari din judetele Valcea, Sibiu si Arges au colectat, in cinci ore, peste 200 de saci, insumand 1.500 kg de deseuri, atat de pe malurile raului Olt, cat si de pe apele acestuia.Voluntarii au intervenit cu peste 20 de barci pneumatice si caiace in o parte din zonele cel mai afectate de poluarea cu deseuri de pe raul Olt, unde covoare de PET-uri si alte deseuri plutesc pe luciul apei. Pe malurile din zona Defileul Oltului au fost identificate si curatate mormane de deseuri abandonate de turisti si pescari sau aduse de apa: PET-uri, capace, pungi de chipsuri si de seminte, caserole, tacamuri de unica folosinta, materiale de constructii, incaltaminte, mucuri de tigara, animale moarte."Situatia intalnita sambata in zona Defileul Oltului este revoltatoare, desi este departe de a fi singulara in apele noastre. De aceea, facem apel la autoritatile publice locale si centrale sa trateze cu prioritate problema poluarii cu deseuri a apelor si sa adopte masuri in consecinta. Pentru a rezolva aceasta problema unul dintre principalii pasi care trebuie facuti este ca autoritatile publice locale sa implementeze de urgenta cadrul legal privind asigurarea infrastructurii de colectare separata la nivelul localitatilor, atat in mediul urban, cat si rural, precum si realizarea de campanii de educare in randul cetatenilor, astfel poluarea cu deseuri putand fi prevenita. La nivelul institutiilor centrale consideram necesar realizarea unui grup de lucru care sa reuneasca atat reprezentanti ai institutiilor publice, ai mediului privat, cat si ai societatii civile, pentru identificarea celor mai bune solutii in vederea rezolvarii acestei probleme", a mai transmis ONG-ul.Organizatia a reamintit ca la inceputul lunii iulie in acest an, Presedintele Ungariei, Janos Ader, a transmis o scrisoare catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , prin care ii cere ca Romania sa adopte masuri urgente pentru a preveni si combate poluarea cu deseuri a apelor din Romania, in contextul in care cantitati semnificative de deseuri ajung in apele din Ungaria, prin Somes si Tisa."Actiunea de ecologizare realizata sambata pe raul Olt ne-a demonstrat inca o data ca problema deseurilor din ape nu mai poate fi trecuta cu vederea. Romania are nevoie de programe de educare a cetatenilor, de infrastructura de colectare adecvata si de programe nationale prin care deseurile existente in ape sa fie colectate si revalorificate. Tara noastra risca noi pandemii daca nu protejam apele de pe teritoriul nostru", a declarat Andrei Cosuleanu, presedintele Asociatiei Act for Tomorrow.Acesta mai spune ca deseurile abandonate in ape pun in pericol vietile pestilor care inoata in rauri, dar si sanatatea noastra. Ele rezista mult dupa moartea animalelor acvatice si chiar si a omului. O doza de aluminiu traieste 200 de ani in natura, un PET, 450 de ani, o punga de chips-uri abandonata in natura e mai longeviva decat unii oameni - 75 de ani, iar sticla abandonata pe coclauri ramane in natura pentru totdeauna.De asemenea, potrivit studiilor de specialitate o persoana ingereaza cel putin 50.000 de particule de plastic pe an si inspira o cantitate similara, iar saptamanal in corpul omului ajung 5 grame de plastic, echivalentul unui card bancar.Poluarea cu micro-plastic este generata in special de dezintegrarea deseurilor din plastic si este omniprezenta pe planeta. Cercetatorii au gasit micro-plastic in toate mediile: in aer, in sol, in rauri, in cele mai adanci oceane ale lumii, dar si in apa de la robinet, in apa imbuteliata, in fructe de mare, in bere si in probe de materii fecale umane - o confirmare ca oamenii ingereaza particulele, explica Act for Tomorrow.