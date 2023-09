Ploua si ninge cu plastic pana si in cele mai indepartate regiuni ale Pamantului! Ce-au descoperit cercetatorii

Particule microscopice de plastic cad din cer, odata cu zapada, chiar si in zona arctica, arata un studiu recent. La fel se intampla si in Muntii Stancosi din SUA, unde pot fi gasite in picaturile de ploaie, inclusiv la altitudini de peste 3.000 de metri, sau in Pirineii francezi.

O echipa de oameni de stiinta germano-elvetiana s-a declarat socata de numarul mare de particule de plastic pe care a gasit-o in Arctica - mai mult de 10.000 pe litru, arata BBC.

Acesta regiune a lumii este vazuta ca unul dintre ultimile medii ramase relativ curate de pe Terra.

Intr-un studiu publicat de jurnalul Science Avances, se arata ca s-au gasit, de asemenea, particule de cauciuc si fibre in mostrele de zapada studiate.

Pentru studiu au fost colectate probe de zapada din insulele Svalbard. Cercetatorii s-au declarat socati de cat de multe particule de microplastic (particule de plastic de pana la 5 mm) au gasit.

"Ne asteptam sa gasim o anumita contaminare, dar sa gasim atat de mult microplastic a fost un adevarat soc. Este evident ca majoritatea microplasticului din zapada provine din aer", a declarat dr. Melanie Bergmann, coordonatorul studiului.

Situatie similara in Germania si Elvetia, SUA si Franta

Aceeasi echipa a analizat, de asemenea, si zapada colectata din Germania si Elvetia, nivelul de contaminare fiind si mai mare.

Intr-un alt studiu, realizat de aceasta data pe mostre de apa de ploaie din Muntii Stancosi, din SUA, in care nici macar nu se cautau urme de plastic, s-a gasit microplastic, de asemenea.

Acesta a fost descoperit in peste 90% dintre mostrele analizate, mostre recoltate din opt locuri, in zone situate din Denver pana in Boulder, Colorado, arata Science Alert.

S-a gasit microplastic inclusiv la altitudinea de 3.259 de metri.

Cel mai adesea a fost vorba despre fibre sintetice, precum cele intalnite in imbracaminte. Cele mai frecvente au fost cele albastre, urmate de cele rosii, argintii, purpurii si verzi, se arata intr-un raport numit sugestiv "Ploua cu plastic".

"Se gasesc in apa de ploaie, in zapada. Sunt parte din mediul inconjurator acum", a explicat unul dintre cercetatorii implicati in studiu.

Tot mai multe studii arata acelasi lucru, in locuri diferite de pe glob. Unul, publicat de Nature Geoscience tot anul acesta, semnaleaza prezenta microplasticului si in Pirineii francezi. Conform acestuia, particulele de plastic pot calatori pana la 95 de kilometri in atmosfera.

A.P.

