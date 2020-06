A fost gasit cel mai curat aer de pe planeta

Ziare.

In urma unei analize a compozitiei in bioaerosoli a oceanului, o echipa de cercetatori de la Universitatea de Stat din Colorado a identificat o regiune atmosferica ramasa nealterata de activatea umana, informeaza CNN Mai exact, oamenii de stiinta au descoperit ca stratul de aer de deasupra oceanului nu contine particule provocate de activitati precum arderea de combustibuli fosili, culturi agricole, indepartarea apelor uzate etc.Folosind bacteriile ca instrument de diagnosticare, acestia au constatat ca aerosolii care controleaza proprietatile aerului de la suprafata oceanului sunt puternic conectati la procesele biologice ale acestuia si ca Antarctica pare sa fie ferita de raspandirea microorganismelor si a nutrientilor dinspre continentele sudice.In concluzie, studiul arata ca "Oceanul Sudic este unul dintre cele doar cateva locuri de pe Pamant minimal afectate de activitati antropogenice", arata autorii, care descriu regiunea ca fiind una "cu adevarat virgina".Potrivit cercetatorilor, rezultatele se afla in contrast cu studii anterioare care au vizat oceane din emisfera nordica si din zona subtropicala, in cazul carora au fost identificati microbi adusi de vant dinspre continente.Studiul a fost publicat in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences.C.S.