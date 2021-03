Amenzi de sute de mii de lei aplicate in primele doua doua luni din an celor care au aruncat gunoaie pe domeniul public, in Sectorul 1 al Capitalei

"In urma verificarilor efectuate, numai in primele doua luni ale acestui an, politistii locali au aplicat un numar de 166 de sanctiuni contraventionale persoanelor fizice/juridice care nu respectau prevederile legale privind protectia mediului, in valoare totala de 300.000 de lei.Este vorba in principal despre aplicarea de sanctiuni pentru depozitarea/abandonarea desurilor de orice tip pe domeniul public, pentru neigienizarea terenurilor, pentru nesalubrizarea carosabilului in perimetrul santierelor etc", a anuntat Primaria Sectorului 1.Potrivit primariei, in primele doua luni din 2020, pentru incalcarea prevederilor legale privind protectia mediului, politistii locali au aplicat 104 amenzi in valoare totala de 199.480 de lei."Mentionam faptul ca, incepand cu data de 01 februarie 2021 si pana in data de 15 martie 2021, politistii locali au efectuat verificarile pentru identificarea depozitarilor/abandonarilor ilegale de deseuri in colaborare cu comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu", a mai anuntat Primaria Sectorului 1.