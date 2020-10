Cum si de ce isi sincronizeaza licuricii luminile

Peisajul este misterios si superb in acelasi timp. De secole, oamenii au privit vrajiti aceasta reprezentatie si s-au intrebat cum isi coordoneaza aceste insecte dansul luminilor.Explicatiile au fost variate: de la vantul care le-ar gadila abdomenul, pana la pura coincidenta. Revista Science a lansat, in 1917, chiar si ideea ca de fapt totul se petrece doar in ochii privitorului, deci este o iluzie optica.Intre timp, s-a aflat ca sincronizarea este reala - cercetarile au demonstrat-o. Insa mecanismul prin care apare aceasta sincronizare a ramas invaluit in mister.Pana de curand, cand un nou studiu a adaugat ingredientul care lipsea: spatiul tridimensional.Potrivit Science Alert , dupa ce au filmat roiurile de licurici (Photinus carolinus), din Parcul National Great Smoky Mountains din Tennessee, oamenii de stiinta au reconstruit licarirea intr-un spatiu tridemensional. Astfel, au descoperit ca nu este vorba despre nimic neobisnuit in ritmul luminii produse de insecte. Licuricii doar se imita unii pe altii.Colectarea datelor a avut loc in iunie anul trecut. Fizicianul Raphael Sarfati si colegii sai de la Universitatea Colorado Boulder au filmat licuricii din parcul national, cu doua camere 360 de grade, aproximativ 90 de minute pe zi, la o jumatate de ora dupa apus.Au inregistrat cat de mult au putut afisajul de imperechere: cand licuricii incep sa straluceasca, apoi sa clipeasca intr-un model repetat - cateva palpairi scurte intr-un grup, urmate de o pauza de cateva secunde, urmate de mai multe serii de palpairi. Pe masura ce licuricii se sincronizau, lumina parea sa se invarta in valuri.Echipa a observat, de asemenea, ca roiul ramane la o distanta de doi metri deasupra solului, iar forma roiului seamana destul de mult cu forma terenulu - posibil pentru a vedea mai bine femelele care stau pe sol.Asta sugereaza ca sincronizarea este sociala, au spus oamenii de stiinta. Licuricii vad femelele si reactioneaza, astfel ca rezulta unde de lumina, asemenea manifestarilor de pe stadioane, cand spectatorii se ridica in valuri.Insa, motivul intermitentelor ramane deocamdata un mister. O teorie sustine ca acest unic spectacol de lumini este rezultatul faptului ca intervalele de intuneric permit masculilor sa gaseasca lumina mai slaba a femelelor."Acest tip de sincronie apare in multe sisteme naturale. Celulele din inimile noastre se dilata si se contracta, in acelasi timp. Neuronii din creierul nostru, deasemenea, se sincronizeaza", explica fizicianul Orit Peleg, de la Universitatea Colorado Boulder.Sincronizarea este vitala pentru multe tehnologii, cum ar fi comunicatiile radio si GPS. Un domeniu in crestere este si robotica roiului, unde un roi de roboti mici poate fi sincronizat sa lucreze impreuna, precum insectele, pentru a indeplini o sarcina.In plus, cunoasterea pe deplin a acestor creaturi magice ar putea ajuta si la protejarea lor."Atat de multi oameni iubesc licuricii. Aceste fiinte sunt insa foarte fragile si, ca multe alte specii din intreaga lume, se afla in declin accentuat - in primul rand din cauza poluarii luminoase, produsa de om", a completat profesorul Sarfati.