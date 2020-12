Specialistii avertizeaza ca peste 1,5 miliarde de masti de protectie vor ajunge in oceanele lumii. Efectele, resimtite in urmatorii 450 de ani

OceansAsia, un grup de ecologisti cu sediul in Hong Kong, estimeaza ca anul acesta au fost realizate peste 52 de miliarde de masti de protectie de unica folosinta, pentru a face fata cererii in pandemie. O estimare realizata de specialistii care au intocmit raportul arata ca cel putin 3% dintre acestea vor ajunge in mare, arata New York Post, citat de digi24.ro "Mastile faciale de unica folosinta sunt fabricate dintr-o varietate de materiale plastice suflate in topitura si sunt dificil de reciclat atat din cauza compozitiei, cat si a riscului de contaminare si infectie", se arata in raport, potrivit sursei amintite.Aceeasi sursa mai arata ca "aceste masti ajung in oceanele noastre atunci cand sunt aruncate in mod necorespunzator, atunci cand sistemele de gestionare a deseurilor sunt inadecvate sau inexistente sau cand aceste sisteme sunt coplesite din cauza volumului crescut de deseuri".Cum fiecare masca are o greutate de trei pana la patru grame, s-ar putea ajunge ca peste 6.800 de tone de plastic sa ajunga in apele oceanelor si va fi nevoie de pana la 450 de ani pentru a se descompune.In plus, mai arata digi24.ro, pe langa de efectele nocive ale particulelor de micro-plastic si nanoplasic, si firele elastice cu care se prind mastile dupa urechi, prezinta un posibil risc pentru viata acvatica.In raport sunt prezentate cateva exemple de animale marine ucise de masti, inclusiv un peste balon gasit mort pe o plaja din Miami, dupa ce s-a prins in atele unei masti.Autorii studiului recomanda utilizarea mastilor de panza reutilizabile si lavabile "ori de cate ori este posibil".Societatea Regala pentru Prevenirea Cruzimii fata de Animale din Marea Britanie a sfatuit oamenii sa "rupa elasticele" mastilor inainte de a le arunca.