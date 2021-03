Seful Garzii de Mediu, despre noua strategie de stopare a arderilor de cauciucuri de la Sintesti: "Am oferit bomboane copiilor in loc de pulane adultilor"

CITESTE SI:

"In descinderile din weekend in comunitatea rroma din Sintesti am oferit bomboane copiilor in loc de pulane adultilor si am vorbit cu oamenii in loc de turnat amenzi. Ne-am obisnuit sa-i ignoram pe acei oameni timp de 30 de ani, la fel cum ne ignora si ei pe noi. Singurul mod prin care au reusit sa comunice cu noi, ei, cei din cealalta lume, sunt focurile si fumurile", a aratat Berceanu, pe Facebook.Seful Garzii de Mediu a declarat ca poluarea a fost pusa pe seama masinilor, a CET-urilor, a tehnologiei in loc sa se accepte ca "undeva, in alta lume, se produce ceva care ne afecteaza vietile"."Sintesti nu e singura comunitate care comunica cu noi prin fum, asa cum ar fi facut orice comunitate si acum 200 de ani. Faptul ca am lasat cu 200 de ani in urma o comunitate aflata la 5 km de Bucuresti, nu e problema lor, e problema noastra, ca societate.Amenzile date nu le plateste nimeni, primaria nu investeste absolut nimic, niciun elev nu a vazut o tableta, singura sursa de curent sunt stalpii de iluminat public, iar copiii invata sa citeasca si sa scrie pentru ca joaca poker!Sintesti nu este despre poluarea Bucurestiului, este despre ignoranta noastra totala! Mergem acolo cat de des putem ca sa vorbim, sa aratam ca si ei conteaza si exista, la fel de mult ca si noi, toti ceilalti. Atat!", a mai scris seful Garzii de Mediu, pe Facebook.