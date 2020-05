In Bucuresti sunt spalate strazile la propriu din an in Paste. Ministrul Mediului: Primarii si Firea au fost amendati pe persoana fizica

Ziare.

Intr-o conferinta de presa, Costel Alexe a explicat ca, inclusiv in timpul starii de urgenta, poluarea cu PM 10 (un indicator pentru particule in suspensie, in aer - n.red.) a fost in Bucuresti la cote foarte ridicate. Iar aceste particule in suspensie, mai spune Alexe, pot fi un vehicul inclusiv pentru moleculele de SARS-CoV-2.Concentratia maxima admisa de particule PM10 in aer este de 50 de micrograme pe metrul cub de aer. Or, spune Costel Alexe, la finele lui martie unele statii au inregistrat si valori de peste 10 ori mai mari, ajungand la 570 de micrograme de PM 10 la metru cub de aer.Iar pentru asta principalii vinovati ar fi Primaria Generala si cele 6 primarii de sector, sustine ministrul Mediului.De ce ar sta lucrurile asa? Ei bine, Alexe a explicat ca poluarea cu PM10 are doua cauze principale: traficul rutier crescut si insuficienta salubrizare a strazilor.Iar in timpul starii de urgenta, trafic auto intens n-a prea fost, in Capitala. Asa ca nu mai ramane decat o singura explicatie pentru nivelul ridicat de poluare: primariile nu spala strazile!Ministrul Mediului a transmis ca le-a cerut comisarilor Garzii Nationale de Mediu sa faca controale la primarii, ca sa afle de ce nu s-au putut tine sub control valorile PM10."Spre exemplu, planul PMB - adica Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) - n.red. - spune ca PM10 ar putea fi redus cu pana la 40% doar prin spalarea mecanizata, eficienta, a strazilor. In plus, nivelul de PM10 ar putea fi redus chiar cu 90%, daca spalarea mecanizara ar fi urmata si de aspirarea strazilor", a spus Costel Alexe.Cu toate astea, ministrul sustine ca - desi stiu ce au de facut - primariile nu se tin de treaba. Mai exact, controalele Garzii de Mediu ar fi scos la iveala ca primariile nu spala strazile decat foarte rar si intr-o masura redusa.Iata cum stau lucrurile, potrivit datelor prezentate de Costel Alexe:- spala artere de circulatie o data pe saptamana. Cu acest ritm, doar 32% dintre bulevarde si strazi au fost salubrizate;- si-a asumat sa spele strazile doar de 3 ori pe an. Iar asta inseamna rezultate nesemnificative in ceea ce priveste reducerea poluarii cu PM 10;- si-a asumat doar un program amplu de maturare a strazilor. In plus, s-au si stropit 52 de trotuare de pe 4 artere princiale.- si-a asumat doar maturarea mecanica a strazilor.- a sustinut ca spala unele strazi si de 7 ori pe zi, desi datele arata ca, in 2019, doar in 10% dintre zile au spalat strazi.- are programata o spalare a strazilor pe saptamana. In 2019, a reusit sa spele doar 45% din lungimea strazilor.Costel Alexe a mai declarat ca a emis numeroase avertismente catre PMB si i-a cerut un plan de remediere a situatiei, astfel incat condamnarea Capitalei pentru poluarea la Curtea Europeana de Justitie sa fie clasata."Pana acum n-am primit nimic din partea Primariei Capitalei", a precizat ministrul Mediului.In plus, Alexe a spus ca PMB si-a asumant prin Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) sa reduca nivelul de PM10 prin spalarea strazilor. Ba chiar exista si o hotarare de Consiliu General care prevede asa ceva, a mai spus Ministrul Mediului.Intrebat de jurnalisti daca primariile de sector si Primaria Generala au primit amenzi pentru nerespectarea acestor masuri asumate, Alexe a spus ca da."Primariile de sector toate au fost amendate pentru nesalubrizare eficienta a strazilor. De asemenea, toate Unitatile Administrativ Teritoriale din Bucuresti - inclusiv primarul general al Capitalei - au fost amendati pe persoana fizica pentru neimplementarea masurilor asumate prin intermediul PICA", a mai spus Costel Alexe.Cel mai probabil, Gabriela Firea va veni, in scurt timp, cu o reactie publica la dezvaluirile facute de ministrul liberal al Mediului.