Lacul paradisiac din care se curata in fiecare saptamana doua camioane de gunoaie: "Este o munca permanenta, de Sisif"

El a catalogat munca celor care colecteaza deseuri aruncate in ape drept una "de Sisif" si a subliniat importanta constientizarii populatiei cu privire la aruncarea gunoiului in locurile special amenajate."Problema gunoaielor aruncate langa cursurile de apa si in cursurile de apa este o problema majora. Colegi nostri fac eforturi importate de a strange aceste deseuri. De pe acest lac se colecteaza aproape doua camioane pline pe saptamana. Este o activitate permanenta, de Sisif si cateodata astazi cureti, maine e la loc, mai ales cand sunt viituri s nivel crescut al apelor aduna deseurile aruncate pe maluri", a declarat directorul de la "Apele Romane" sambata, 5 iunie, prezent la o actiune de ecologizare a lacului de acumulare Tarlung - Sacele, care asigura alimentarea cu apa in judetul Brasov.Conform acestuia, in ultimele trei luni, reprezentantii Apelor Romane au facut peste 2000 de controale pe tema salubrizarii cursurilor de apa si a malurilor, in urma carora au fost aplicate amenzi de peste 300 de mii de lei.