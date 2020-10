Licuricii, pe cale de disparitie

The International Union for Conservation of Nature, cu sediul in Gland, Elvetia, a adunat o echipa de biologi pentru a investiga insectele bioluminiscente si a concuzionat ca distrugerea habitatului este principalul motiv pentru care licuricii vor disparea complet, urmat de poluarea cu lumina si folosirea pesticidelor.Pentru specia Pteroptyx Tener, de exemplu, pierderea habitatului este principala amenintare, deoarece aceasta traieste doar in padurile de mangrove din Malaysia. Studiile anterioare au stabilit un declin dramatic al licuricilor din mlastinile de pe coasta, care au fost transformate in ferme de crustacee sau de palmieri, noteaza Bio Science Alte specii, precum Photinus Pyralis, din SUA, par a fi deocamdata destul de raspandite, spune Sara Lewis, biolog la Universitatea Tufts, din Massachusetts, si principalul autor al studiului.Poluarea luminoasa este inca un motiv major care ameninta licuricii cu disparitia, intrucat licuricii lumineaza in timpul ritualului de imperechere, iar lumina artificiala ii impiedica sa faca asta si, deci, sa se imperecheze. Poluarea luminoasa este mai raspandita in estul Asiei si in America de Sud.Totodata, pentru ca isi petrec mult timp din ciclul de viata sub pamant, ca larve, existenta licuricilor lor este amenintata si de pesticide.Oamenii de stiinta spera ca noul studiu va atrage atentia nu numai asupra pericolului de disparitie a licuricilor, ci si al insectelor in general. Cercetatorii estimeaza ca 41% dintre speciile de insecte existente pa Pamant ar putea fi pe cale de disparitie.