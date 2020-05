Ministerul Mediului: Amenzi de 168.000 de lei pentru arderile ilegale de deseuri de la Sintesti

Ziare.

"Pe fondul numeroaselor sesizari si actiuni din ultimele luni, structuri ale Comisariatelor Garzii Nationale de Mediu si ale Ministerului Afacerilor Interne au actionat impreuna pentru destructurarea retelelor de depozitare si ardere ilegala a deseurilor din Sintesti, Ilfov. Descinderile din 13 mai au vizat verificarea amplasamentelor situate pe raza localitatilor Sintesti, com. Vidra si limitrof com. Jilava, pe care au fost sesizate sau exista suspiciunea desfasurarii de activitati ce aduc atingere mediului inconjurator, amplasamente afectate de incinerari de deseuri si materiale de orice natura, activitati ilegale de colectare deseuri reciclabile, periculoase sau nepericuloase.Au fost verificate atat persoane fizice, cat si persoane juridice in scopul verificarii detinerii actelor de reglementare pentru activitatile desfasurate, precum si legalitatea functionarii in conformitate cu actele detinute. Au fost incheiate un numar de 27 acte de control, au fost aplicate pe loc un numar de 8 sanctiuni in cuantum de 168.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru lipsa detinerii autorizatiei de mediu, precum si pentru eliminarea deseurilor in afara locurilor autorizate in acest sens", scriu reprezentantii de la Mediu pe pagina de Facebook a institutiei.In timpul verificarilor au fost impuse masuri de evacuare a cantitatilor de deseuri identificate si predarea acestora catre operatori economici autorizati, interzicerea desfasurarii activitatilor de colectare, reciclare, valorificare deseuri doar in baza si cu respectarea autorizatiilor de mediu, precum si interzicerea incinerarii de deseuri si materiale de orice natura in instalatii si amplasamente neautorizate in acest sens.Verificarea legalitatii desfasurarii activitatilor la amplasamentele verificate va continua prin verificarea de documente si inscrisuri, urmand a fi finalizata in cel mai scurt timp, subliniaza sursa citata.Politistii ilfoveni au efectuat, miercuri, mai multe actiuni in satul Sintesti, comuna Vidra, din judetul Ilfov, pentru combaterea infractiunilor ce aduc atingere mediului inconjurator, combaterea evaziunii fiscale, precum si alte fapte antisociale. Peste 140 de forte de ordine ale Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov, prin structurile de ordine publica, politie rutiera, investigatii criminale, investigare a criminalitatii economice, actiuni speciale, criminalisti si jandarmi, impreuna cu comisarii Garzii Nationale de Mediu, au participat la activitatile care vizeaza, in principal, localizarea focarelor, unde, prin arderi ilegale a unor deseuri in vederea valorificarii materialelor reciclabile, se contamineaza mediul inconjurator cu diferite materiale nocive, care interfereaza cu sanatatea oamenilor, calitatea vietii sau functiile naturale ale ecosistemelor, informeaza IPJ Ilfov.