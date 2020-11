Care sunt principalele surse de poluare din Capitala: "Unii bucuresteni inca se incalzesc cu lemne si cu tot felul de materii, ca in anii 1700"

"Principalele surse de poluare in Capitala sunt traficul, incalzirea rezidentiala si din cand in cand arderi ilegale din proximitatea Bucurestiului. Asa cum am anuntat din prima zi, Ministerul Mediului va lua in serios aceste fenomene si voi fi un dusman declarat al arderilor ilegale. Acestea sunt mai usor de stapanit, te duci acolo, stingi incendiul si rezolvi problema. Dar, cand vorbim de incalzirea rezidentiala, aici va trebui impreuna cu Guvernul si primarul general sa avem o discutie, intrucat incalzirea rezidentiala genereaza foarte multa poluare", a sustinut Fechet.El a aratat ca unii bucuresteni inca folosesc lemnele pentru a se incalzi, la fel cum se proceda in urma cu trei secole."Din pacate, daca o sa analizati clasamentul marilor capitale ale UE, Bucurestiul este printre putinele capitale sau poate singura unde inca exista incalzire rezidentiala cu lemne de foc, exact asa cum se intampla la 1700. In acelasi fel se incalzesc o parte din locuitorii municipiului Bucuresti si din zonele limitrofe, pentru ca atunci cand este poluare in Bucuresti ea nu vine doar din municipiu, ci avem o aglomerare urbana", a continuat reprezentantul Guvernului.Potrivit acestuia, trebuie sa existe o strategie foarte clara in acest sens, la nivel de Executiv si autoritati locale."Pasul unu este sa identificam solutii serioase de finantare si de decizie politica, prin care sa reusim, acolo unde exista retele de gaz si infrastructura de agent termic pentru incalzire centralizata, sa oprim cu totul incalzirea rezidentiala pe lemne.Pentru ca, atunci cand ai soba in casa, in cel mai bun caz pui lemne pe foc, insa avem semnale de la cetateni, de la Garda de Mediu si de la alte entitati, care ne spun ca nici macar lemn nu se arde, ci alte materii, fie ca vorbim de plastic , pal, ce anume mai reusesc bietii oameni sa arda si astfel sa participe la disconfortul olfactiv si la poluare", a adaugat seful de la Mediu.