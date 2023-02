Perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu la firme care ar fi deversat si ingropat deseuri (Galerie foto)

Politistii Capitalei efectueaza, marti dimineata, perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu intr-un dosar penal in care sunt vizate doua firme si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului.

"Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice, sprijiniti de comisari ai Garzii de Mediu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare noua mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar penal privind savarsirea unor infractiuni ce aduc atingere mediului", informeaza un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Potrivit sursei citate, sunt efectuate cercetari cu privire la activitatea desfasurata de doua firme si mai multe persoane fizice care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate.

Surse citate de presa sustin ca ar fi vorba despre firmele Ecogreen Construct, din Adunatii Copaceni, si Sud Grup Edil Construct, din Calugareni (Giurgiu).

Foto: Politia Romana

