O primarie din Romania plateste 150 de lei pentru fiecare fotografie care surprinde oameni aruncand gunoaie pe jos

Conditia impusa de autoritatile vrancene este ca in imaginile respective sa se vada clar chipul persoanei vinovate sau numarul de inmatriculare al masinii, potrivit bihon.ro. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile din Soveja au investit intr-un sistem de colectare a deseurilor , dar unii localnici arunca gunoiul pe domeniul public in loc sa-l duca la cosurile de gunoi."Actiunile de igienizare, ajutorul dat, dar si apelurile la curatenie nu au fost luate in serios de toti locuitorii. Astfel ca masuri mai putin ortodoxe se impun pentru aducerea la acelasi numitor a celor care arunca in continuare gunoaie pe albiile raurilor, in poieni sau in spatele gradinilor. Incepand de astazi, 20 mai, Primaria ofera un premiu de 150 de lei pentru fiecare video sau fotografie din care sa reiasa imaginea clara sau numarul de inmatriculare al oamenilor sau masinilor care arunca deseurile pe spatiile publice", au anuntat reprezentantii Primariei Soveja.Fotografiile sau filmarile pot fi trimise la adresa de email a Primariei. Ulterior, cei fotografiati pot fi sanctionati. Potrivit legii "constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3000 lei la 6000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele juridice" aruncatul gunoaielor in spatiile publice.