Motivul pentru care Ministrul Mediului nu vrea un program "Rabla" pentru biciclete. "Nu depinde neaparat de bani"

"Mersul pe bicicleta este o cultura si nu depinde neaparat de bani. Depinde de atitudinea personala a fiecaruia, de modul de viata si de actiunea prin care putem sa reducem poluarea", considera ministrul.Intrebat duminica, in emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, daca ar sustine un program de tipul celui denumit "Rabla" si pentru cumpararea de biciclete, ministrul a raspuns ca "este nevoie de sustinere pentru mersul pe bicicleta, dar achizitionarea bicicletei nu depinde neaparat de un program Rabla, nu depinde neaparat de o finantare din partea statului, bicicletele nu sunt mijloace de deplasare foarte scumpe".Ministrul a marturisit ca obisnuieste sa mearga cu trotineta pe pistele de bicicleta din Capitala si ca a constatat ca acestea nu sunt folosite, pentru ca sunt foarte scurte."Primaria trebuie sa vina si sa schimbe fata orasului si in Bucuresti, si in alte zone si ca construiasca noi piste de bicicleta pentru a crea infrastructura necesara de a creste alternativele de deplasare. Este nevoie in acelasi timp, de piste biciclete in afara oraselor, care sa lege comunitati, care sa lege orase, sate intre ele si aici Ministerul Mediului are deja in derulare un program prin AFM de sustinere a construirii pistelor de biciclete", a adaugat ministrul la Prima TV.