Drept la replica, despre Parcul Natural Vacaresti

Nan Cristian, reprezentant a doua persoane indreptatite in acceptiunea Legii. Nr 165/2013, a trimis Ziare.com un drept la replica referitor la articolul "Cel mai tare obiectiv turistic al Bucurestiului, mai important decat Casa Poporului Interviu cu fondatorul Parcului National Vacaresti", aparut luni, 30 iunie 2014.

Drept la replica

"Referitor la ipoteticul parc natural Vacaresti, nu au fost luate in considerare, si implicit analizate, de catre initiatori si autoritati, serioasele pericole potentiale la adresa sanatatii si sigurantei populatiei, probleme care sunt prioritare infiintarii ariilor naturale protejate in conformitate cu legislatia in vigoare incalcand astfel prevederile Art. 6 alin. b din OUG 57/2007 cu modificarile completarile ulterioare:

- Instituirea regimului de arie naturala protejata este prioritara in raport cu orice alte obiective, cu exceptia celor care privesc: asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor si animalelor.

Aria naturala propusa se afla in centrul unui municipiu cu aproximativ 2 milioane de locuitori, caz unic fara precedent in Romania. Datorita schimbarilor climatice ce au loc la nivel mondial exista o tendinta tot mai accentuata de migrare din zona mediteraneeana la latitudini mai inalte a numerosi vectori de transmitere a unor boli grave, chiar mortale la oameni.

Exista deja studii efectuate in state membre ale Uniunii Europene care au certificat aceasta stare de fapt.

1. Tantarul care transmite virusul West Nile. Deja exista cazuri de decese in Romania ce au avut aceasta cauza.

2. Febra Dengue. Este asociata, de obicei, cu tarile tropicale unde cazurile sunt mult mai frecvente, informeaza Digital Journal. Organizatia Mondiala a Sanatatii estimeaza ca se inregistreaza, anual, 50 de milioane de cazuri de febra tropicala Dengue in intreaga lume.

Rezidentii din zona au fost sfatuti sa elimine, din apropierea caselor, toate recipientele cu apa, unde tantarii purtatori ai virusului isi pot gasi adapost. Realitatea este ca astfel de tantari purtatori sunt greu de eradicat. In plus, nu exista niciun leac impotriva acestei boli, iar primele zece zile de la infestare sunt critice si hotaratoare pentru soarta bolnavului.

Conform declaratiilor ministrului paraguayan al sanatatii, epidemia de febra dengue "a atins un nivel istoric", fiind raportate de la inceputul acestui an peste 70.000 de persoane imbolnavite si 48 de decese cauzate de aceasta boala, potrivit Agerpres. Numarul persoanelor contaminate cu virusul Dengue, transmis prin muscaturi de tantari, este de aproximativ patru ori mai ridicat decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Conform site-ului eurovigillance.com, in ultimii ani au fost raportate cazuri cu febra denque atat in Franta cat si in Croatia, cea din ultima fiind la doi pasi de Romania, avand si aceeasi latitudine. Potentialul pericol al unei epidemii de febra Dengue si in Europa este prezentat si in cadrul unui articol din publicatia "National Geographic Romania".

Cu toate acestea, editorul sef al acestei publicatii, un alt sustinator neconditionat al infiintarii ipoteticei arii naturale protejate din Vacaresti, nu a considerat necesara si analizarea acestor aspecte.

3. Raportarea deja a doua cazuri de paraziti tropicali de 15 cm lungime localizati la nivelul globului ocular pentru care vectorul de transmitere este tot muscatura de tantari.

4. Roiuri imense de tantari neobisnuit de mari care se afla chiar in aria naturala propusa, cat si in vecinatatile acesteia. In anul 2010, intr-un articol, se arata potentialul pericol al acestei zone la adresa sanatatii bucurestenilor. Citez: "In cadrul Campaniei 'Redati Capitalei Lacul Vacaresti', medicii atrag atentia asupra bolilor ce ii pandesc pe locuitorii din jurul acestei mlastini".

De atunci, zona a ramas aceeasi, dar se pare ca pentru sustinatorii neconditionati ai infiintarii ariei naturale protejate aceasta s-a metamorfozat dintr-un potential pericol in "raiul pe pamant".

5. Realizatorii studiului de fundamentare stiintifica sunt entuziasmati ca au reperat in zona vulpi.

Vulpea este cunoscuta ca fiind principalul vector de transmitere al rabiei. La asta trebuie sa adaugam faptul ca in Capitala sunt peste 65.000 de caini comunitari, 12.000 de bucuresteni fiind muscati de caini numai anul trecut. Rezulta astfel in mod clar si fara echivoc un motiv de ingrijorare si nu de entuziasmare.

Anul trecut, in judetul Dambovita, pentru o vulpe turbata care a transmis apoi rabia la 2 ursi, a fost instituita carantina pe o raza de 30 de kilometri. Doresc cumva autoritatile sa ajungem sa avem Bucurestiul in carantina?

6. Cresterea alarmanta in toata tara a cazurilor de muscaturi de capusa, care printre altele pot produce boala Lyme, care este incurabila. Zona Vacaresti prezinta conditii ideale pentru inmultirea acestora.

Pericolele la adresa sanatatii bucurestenilor nu pot fi sub nici o forma ignorate.

Avertizarile forurilor europene referitoare la schimbarile climatice si la pericolul migrarii unor vectori de transmitere a agentilor patogeni sunt la fel de reale. Sper ca autoritatile sa nu pretinda ca actuala denumire a Ministerului Mediului, respectiv Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, a fost facuta intamplator.

7. Avizul favorabil ca cele 183 de hectare sa fie incadrate la categoria Parc Natural presupune in mod direct ca zona sa fie lasata in stare de salbaticie cu flora actuala intacta. Subliniez acest lucru, deoarece este foarte important de a nu se face confuzia cu un Parc Urban, cum sunt celelalte parcuri din Bucuresti, in care flora existenta este atent controlata.

A se lasa in centrul Bucurestiului zeci de hectare cu stuf, papura si iarba inalta la un loc cu apa baltita aferenta constituie de departe un real pericol si nu o simpla afirmatie. Aceasta deoarece sunt intrunite astfel conditiile cele mai favorabile de dezvoltare si inmultire ale vectorilor de transmitere ale agentilor patogeni la care am facut referire, si in mod special al tantarilor si capuselor.

In aceste conditii, nici o metoda de dezinsectie nu ar mai da rezultate. Planul de management la care ar fi posibil sa se raporteze autoritatile si care ar putea eventual controla aceasta stare de fapt este mult mai aproape de utopie decat de realitate si oricum problemele incidente in speta trebuiesc analizate inainte de instituire si nu dupa cum este planul de management.

La toate acestea, daca mai adaugam si cele 94 pretinse specii de pasari care ar fi in zona, pasari care pe penele lor pot gazdui si apoi raspandi in tot Bucurestiul o parte din acesti vectori, atunci vom avea tabloul aproape complet.

Autoritatile se pare ca nici acum nu constientizeaza faptul ca infiintarea unui Parc Natural, adica o zona umeda, situat nu undeva aiurea in Campia Romana, ci chiar in centrul Capitalei, este un caz fara precedent in Romania si probabil si la nivel international.

Sustinatorii proiectului au dus o campanie "nebuna" in mass-media dand ca exemple o multitudine de orase din lume care mai gazduiesc arii naturale protejate.

In pledoaria lor neconditionata, insa, nu au realizat faptul ca o mare parte din orasele la care se raportau sunt situate la latitudini nordice mai inalte decat Bucurestiul si cu un risc implicit mult mai mic de migrare a vectorilor de transmitere mentionati - a se vedea Londra, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Varsovia - altele sunt insule nelocuite pe cursul unui fluviu, a se vedea Belgrad pe Dunare - altele sunt situate pe coasta oceanelor, a se vedea Buenos Aires, Sidney - iar altele nu sunt zone umede, ci paduri.

Cum este posibil ca pentru protejarea a 94 specii de pasari, al caror numar de indivizi per specie, contrar legislatiei in vigoare, nici macar nu este trecut in documentatie, sa se pronunte Academia Romana, in timp ce pentru protejarea sanatatii a celor 2 milioane de locuitori ai Capitalei autoritatile sa nu-si asume nici o responsabilitate?

Si aceasta in conditiile in care in lege exista si articolul mentionat mai sus de care autoritatile sunt obligate sa tina cont!

Acest parc natural nu poate fi infiintat in mod legal in lipsa unui studiu facut de catre o comisie de specialitate care sa-si asume raspunderea civila si penala prin eventualul aviz favorabil pe aspectele ce tin de sanatatea si siguranta populatiei.

Referitor la situatia juridica a terenurilor din Vacaresti in situatia actuala, statul roman trebuie sa restituie in natura terenurile si sa acorde chirie proprietarilor, termenul legal fiind compensatii financiare pentru lipsirea de folosinta a terenurilor la valoarea de piata a acestora, compensatii financiare care de altfel sunt prevazute si de legislatia de mediu in vigoare.

Plata acestora se poate face si din incasarile obtinute de catre parcul natural, mai ales ca sustinatorii neconditionati ai infiintarii acestuia il considera ca si cum ar fi a 8-a minune a lumii si in plus afirma ca va avea un milion de vizitatori anual.

Pe cale de consecinta, statul va putea plati chiriile in cauza si va ramane si cu profit.

Nu trebuie omis nici faptul ca nu mai exista la nivel national un imobil teren revendicat cu o valoare de piata asa de mare, imobilul reprezentand practic contravaloarea terenurilor agricole de la nivelul a 5-6 judete, terenuri care nu mai exista la nivel national, pentru a putea fi date in echivalent.

Astfel in mod ilegal ar trebui acordate despagubiri din bani publici, in timp ce "baietii destepti" ar incasa singuri toti banii. Pe cale de consecinta, a nu se respecta legea si a nu se restitui in natura aceste terenuri, pe langa gravul abuz in serviciu contra intereselor persoanelor indreptatite din aceasta zona, ar reprezenta in aceeasi masura si un grav abuz in serviciu contra interesului public".

