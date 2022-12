O, brad frumos, neputincios/Toporul tot te vede - campanie pentru salvarea copacilor (Video)

Nu este Craciun fara brad. Acest lucru este clar, dar pe langa bucuria frumusetii si mirosului de brad trebuie sa ne gandim si la protejarea naturii.

Pentru a trage un semnal de alarma vizavi de taierea brazilor, o fundatie a lansat campania "O, brad frumos". In cadrul campaniei, versurile cunoscutului colind au fost schimbate in incercarea de a-i sensibiliza pe oameni. Iata versurile noii versiuni:

O, brad frumos

Cu cetina tot verde

O, brad frumos neputincios

Toporul tot te vede

Puteai sa fii mai norocos

Dar esti taiat indata

O, brad frumos, O, brad frumos

Cu cetina uscata

Campania vrea sa scoata in evidenta faptul ca, desi in Occident brazii la ghiveci au devenit deja traditie, in Romania, in perioada sarbatorilor de iarna, sunt taiati sute de mii de brazi, echivalentul a zeci de hectare de padure.

Organizatorii campaniei precizeaza ca pentru a ajunge la inaltimea de 1,5-2 metri, asa cum sunt cei vanduti de Sarbatori, unui brad din padure ii sunt necesari mai mult de 10-12 ani.

Noua varianta a colindului a fost interpretata de Corul Symbol in cadrul Concertului de Colinde desfasurat pe 13 decembrie la Ateneu.

