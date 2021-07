Mai multi bani pentru programul Rabla Plus. Ce sume suplimentare au fost alocate si cine poate beneficia de ele

Doua tipuri de ecotichete

Concret, bugetul alocat initial pentru persoanele fizice, in valoare de 200 milioane de lei a fost rezervat integral in mai putin de 2 luni de la lansarea programului.De asemenea, prima suplimentare din acest an , in valoare de 20 milioane lei a fost epuizata, demonstrand interesul cetatenilor fata de autovehiculele electrice, mai prietenoase cu mediul inconjurator.In cadrul Programului Rabla Plus, se acorda doua tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru masinile pur electrice si 20.000 de lei pentru masinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou.Cei care vor dori sa renunte la o masina veche, poluanta, si sa achizitioneze un autovehicul electric vor beneficia atat de prima de casare acordata prin Programul Rabla Clasic, in valoare de 7.500 de lei, cat si de ecotichetul alocat in cadrul Programului Rabla Plus.