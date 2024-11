Singurul oras din Romania in care apele reziduale sunt verificate la fiecare 15 minute

Singurul si primul oras din Romania in care apele reziduale sunt verificate la fiecare 15 minute este Slatina.

Astfel, o data la 15 minute, probe din apa respectiva ajung intr-un sistem special care depisteaza daca apa care ajunge in raul Olt depaseste parametrii de poluare, informeaza Digi 24.

Intreaga operatiune dureaza mai putin de 10 minute.

"Avem senzori care monitorizeaza temperatura, PH, clor, substante organice, in speta prin metoda chimica de potasiu si aici avem un analizor de cianuri", a declarat un inginer al Companiei de Apa Oltenia.

In Slatina exista zece astfel de senzori, care se afla in zonele cu probleme in care se deverseaza si de la marile inteprinderi industriale sau marile aglomerari urbane, dupa cum a spus Cristian Bircea, viceprimarul orasului.

Sistemul cu senzori a costat aproape sase milioane de euro, iar banii au provenit din finantare europeana.

