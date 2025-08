Ce înseamnă „vânzarea pădurilor” României în reforma companiei de stat. Falsele premise ale protestului Romsilva

„Reorganizarea Romsilva are nevoie de un proiect viabil, negociat cu toate părțile responsabile, nu de un pretext pentru jefuirea patrimoniului forestier!”, susțin reprezentanții Federației Sindicale SILVA, pentru a justifica protestul de marți, 22 iulie, din fața Palatului Victoria. Aceștia acuză faptul că proiectul actual de regândire a structurii Romsilva riscă să ducă la pierderea patrimoniului administrat de compania de stat, o avere „care aparține poporului român” și readuc în discuție un discurs uzual în ultimul timp, și anume acela al „vânzării” pădurilor României.

În schimb, corupția profundă din structurile companiei, defrișările ilegale care au aglomerat titlurile din presă de decenii deja, vidurile legislative care au permis interimate succesive la cârma companiei de stat și bonusurile imense adjudecate de conducere sunt trecute cu vederea și înlocuite de mențiuni echivoce despre lipsa de pregătire a ministrei Mediului. În final, ceea ce transpare cel mai acut din motivația sindicaliștilor, în prezent, este mai degrabă rezistența la schimbare decât deschiderea reală la reformarea regulilor care au permis abuzurile.

Ce presupune reforma drastică a Romsilva și ce acuză sindicaliștii

„Alături de colegii din alte sindicate, Federația SILVA organizează marți, 22 iulie 2025, între orele 11.00 –14.00, un amplu miting de protest în Piața Victoriei, la sediul Guvernului. Am crezut că, odată cu îndepărtarea din peisajul guvernării a fostului ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva va avea parte de un proiect profesionist. Că reforma se va face nu după bunul plac al vreunui politician, ci în interes public real”, se mai arată în mesajul SILVA.

Dezbaterea publică de vineri, 18 iulie, la care a participat ministrul Diana Buzoianu, a avut ca temă centrală despre reducerea semnificativă a direcţiilor judeţene şi comasarea acestora, despre eliminarea sporurilor şi beneficiilor nejustificate, în condiţiile în care România „nu îşi mai permite astfel de cheltuieli” şi despre luarea rapidă a deciziilor, fără crearea unor „comisii, comitete şi grupuri de lucru”, care în România nu fac decât să „omoare” iniţiativele, a punctat aceasta. „Banii şi resursele vor merge către cei care muncesc în teren, către pădurarii care îşi asumă riscuri reale. Oamenii care îşi pun viaţa în pericol să primească resursele necesare ca să poată să-şi facă treaba în siguranţă”, au afirmat participanţii la dezbaterea publică.

Mai concret, într-un interviu recent acordat RFI, Diana Buzoianu, ministra din partea USR a Mediului, a declarat că reformarea Romsilva este deosebit de importantă nu doar pentru agenda sa ministerială, dar și pentru a decongestiona sistemul corupt perpetuat în compania de stat. Pe lângă reducerile de posturi, noua ministră dorește să fie regândită complet modalitatea în care contabilitatea, eficiența economică a instituției. „Astăzi, este o găleată mare în fiecare Direcție Silvică, din care dacă vrei să scoți niște cifre, dacă vrei să-i întrebi cât a costat exploatarea sau cât a costat să refaci drumurile forestiere sau cât a costat pepiniera pe care ai dezvoltat-o, o să primim niște informații care sunt așa, mai cumva cu termen... niște indicii, nu neapărat niște informații concrete. Noi vrem să schimbăm acest lucru, vrem să fie o contabilitate separată pentru activitățile esențiale și apoi acele activități care nu țin de activitatea principală de administrare de păduri să nu existe, decât dacă ele sunt eficiente economic”.

Romsilva are în prezent 14.000 de angajați. „Eu am vorbit cu mulți din teren care mi-au zis „eu vreau să protejez pădurile României, dar mi-e frică pentru viața mea, am fost amenințat, bătut, hărțuit”. Au fost pădurari omorâți. Sute de pădurari care au ajuns la poliție după ce au fost bătuți. E clar că acolo sunt oameni care vor să își facă treaba dar nu au primit sprijin să fie protejați și ei. Azi Romsilva are 41 de direcții, 99 de directori. Pentru anul 2024, pentru acești 99 de oameni au fost alocați 12 milioane de lei pentru venituri, 10 milioane de lei pentru sporuri. În același an, Romsilva e pe pierderi. E eficient cum își face Romsilva treaba?”, a punctat aceasta, într-o intervenție televizată la Antena 3 CNN, pe 17 iulie.

În pofida argumentelor vagi expuse de sindicaliști, potrivit ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, performanța va fi astfel „criteriul de bază”. „Vom avea indicatori clari, măsurabili şi urmăribili. Nu mai e timp de pierdut! Reforma Romsilva este despre responsabilitate, eficiență și corectitudine. Această schimbare nu e doar despre tăieri, ci despre modernizare, echitate și investiții în viitorul pădurilor românești”, a afirmat ministrul Diana Buzoianu în cadrul întâlnirii de vineri. Ministra Mediului crede că „o să fie supărați oamenii care până acum împingeau hârtii dintr-o parte într-alta și nu se ocupau de gestionarea pădurilor, pentru că da, pentru ei nu o să mai fie același lux, aceeași huzureală, același sistem care a funcționat până acum, dar eu cred că aceștia sunt o mică parte din Romsilva. Eu vreau să le dau o putere celor care și-au riscat viața până acum, care au mers pe teren, pădurari care au venit și mi-au spus că sunt hărțuiți sau că sunt amenințați, pentru că vor să-și facă treaba bine. Am avut pădurari în România care și-au pierdut viața”.

Derapajele grave din Romsilva și povestea „hotelului” administrat de compania de stat

Bonusările din Romsilva au făcut obiectul unor discuții intense încă de pe vremea ministrului Mircea Fechet, care a făcut la începutul anului afirmații acide la adresa salariilor din instituție. „Va trebui să vedem ce anume se va întâmpla în viitor cu toate aceste prime la pensionare, pentru că, în opinia mea, este inadmisibil să încasezi la pensionare aproape 100.000 euro. Eu cred că fiecare leu trebuie muncit, că primește o sumă mai mare sau mai mică, în funcție de pregătirea profesională, în funcție de cât muncești, dar cred că pentru fiecare leu pe care îl primești trebuie să muncești”, spunea fostul ministru al Mediului în ianuarie 2025.

Potrivit unei analize recente făcute de cercetătorii proiectului România Curată, parte al think-tank-ului Societății Academice din România (SAR) „dezbaterea publică legată de reformarea Romsilva durează de mai mulți ani, dar nu a fost luată vreo decizie, foștii miniștrii ai Mediului, Apelor și Pădurilor preferând situația de interimat, de care au profitat și partidele care s-a perindat la guvernare. Mult timp, tăierile ilegale de păduri au finanțat campaniile electorale. În același timp, având protecție politică, s-a ajuns la situațiile absurde în care Romsilva a fost devalizată de către mulți din proprii directori, care au acordat și și-au acordat prime fabuloase: de la 5.000 de euro/anual pentru secretare ori șoferi favoriți, până la 10.000 de euro/anual pentru un director de direcție silvică județeană sau chiar 100.000 de euro bonus de pensionare, urmată de reangajare!”, întăreau aceștia săptămâna trecută.

Problema este că, așa cum au menționat mai sus cei de la România Curată, de la primele declarații considerate controversate de fostul ministru Fechet, între timp, până în prezent, nu s-a schimbat nimic, cu toate că sindicaliștii de la SILVA au fost deosebit de vocali la ideea reducerii bonusărilor de 5 salarii la pensionare, pe motiv că pădurarii și angajații Romsilva cu salarii mici vor avea cel mai mult de suferit. Acest lucru nu a schimbat nici faptul că fostul director, Teodor Țigan, cel care a câștigat 100.000 de euro la pensionare, a dat Romsilva în judecată în luna aprilie pentru că instituția nu i-a mai prelungit contractul individual de muncă, semnat după ce se pensionase și primise deja bonusul consistent la retragerea din activitate.

Fostul director a cerut în instanță nu doar anularea întreruperii contractului, dar și plata salariilor restante până în iunie 2025, precum și actualizarea sumelor cu rata inflației și dobânda legală, acuzând că decizia de concediere a fost „intempestivă, discreționară și arbitrară.” „Acest caz nu este decât un exemplu concret de ce este nevoie de o reformă reală în Romsilva. Practic, niște oameni lui rupți total de realitate, care după ce că au încasat niște prime obscene de 100.000 euro, au pretențiile de a rămâne perpetuu pe aceste funcții. Ori asta nu se poate întâmpla”, a declarat Diana Buzoianu.

Cât despre mandatul interimar al Directorului General al Romsilva, Marius Dan Sîiulescu, a expirat pe 15 iulie, iar noul director este în prezent ales prin concurs, pe baza OUG 109/2011 și va trebui să își asume mai mulți indici de performanță concreți, atât de ordin financiar, dar și non-financiar. Hibele acestui proces țin deocamdată de faptul că, din cauză că interimatele anterioare au fost prelungite atât de des încât Guvernul nu poate momentan interveni peste concursul deschis deja. „Mandatul directorului general provizoriu care s-a terminat ar fi putut să fie prelungit doar de către un CA dar Romsilva azi nu are un CA și de aceea nu poate să fie prelungit. Vom finaliza acest concurs și vom avea probabil un CA care va putea imediat să numească și un director pe un mandat provizoriu pentru că și pentru postul de director general trebuie să fie dat un concurs”, a explicat ministra. Așa că va mai dura până se va putea rezolva blocajul strict prin schimbarea legislației.

În plus, Curtea de Conturi a publicat, în luna mai, un raport dur privind disfuncționalitățile din cadrul Romsilva. Documentul atrage atenția asupra concursurilor nefinalizate, a problemelor de competență și a incompatibilităților identificate în actualul Consiliu de Administrație. Potrivit raportului, la Romsilva s-au făcut plăți nelegale de peste 43 de milioane de euro. Banii au fost dați angajaților sub formă de „premii colective fără legătură cu performanțele individuale”, au stabilit auditorii instituției, relata Antena 3 CNN pe 16 iulie. Banii au fost dați angajaților sub formă de „premii colective fără legătură cu per

O altă chestiune apărată de sindicaliștii care protestează împotriva reorganizării Romsilva este faptul că Romsilva în prezent deține, printre altele, are un hotel în mijlocul Bucureștiului. „Are un hotel de 4 stele în București. Are chiar și un muzeu. Pe scurt, administrează o avere pe care nu are dreptul să o înstrăineze nimeni, pentru că această avere nu aparține niciunui politician, aparține poporului român!”, spun sindicaliștii în anunțul trimis presei luni, 21 iulie. „41 de directori, 41 de camere are hotelul. Deși e în circuit turistic și deschis cetățenilor, a reușit performanța să aibă pierderi în 2024, fiind un hotel în mijlocul Bucureștiului, de 4 stele. Poate fi gândită mai bine această clădire: poți face un centru de training, de competențe, pentru mai mulți oameni decât directorii Romsilva” a declarat Diana Buzoianu.

Mitul „vânzării pădurilor”, propagat și de sindicaliști

În mesajul Federației Sindicale SILVA, aceștia au amendat faptul că „un plan de reorganizare superficial sau greșit, intenționat sau nu, poate duce la pierderea acestui excepțional patrimoniu al României.” Este un subiect vechi, bazat pe faptul că tocmai din cauza proastei gospodăriri de până acum a subvențiilor acordate pentru întreținerea patrimoniului forestier, de-a lungul ultimilor ani numeroși proprietari de terenuri împădurite au ales să le vândă către diferite companii cu capital românesc sau străin.

O analiză a fenomenului făcută în 2024 de Deutsche Welle a argumentat tocmai că vidul legislativ din domeniul fondului forestier a condus la defrișarea a milioane de hectare de pădure din domeniul privat și din cel public. Cu toate acestea, cel mai mare proprietar statul român, care administrează prin Romsilva 48% din totalul fondului forestier, iar cel mai mare proprietar privat este IRU Forest Assets, parte a grupului de mobilă IKEA, care deține 39.000 de hectare de păduri în România.

„Legea din 2000 privind retrocedarea pădurilor către foștii proprietari a fost aplicată haotic sau cu destinație pentru funcționarii primăriilor, de regulă din mediul rural, ori pentru afaceriștii mână-n mână cu decidenții politici, astfel că mulți dintre foștii proprietari nu au fost puși în posesie pe vechile amplasamente. Mii de dosare se judecă și acum în instanțe. Potrivit Rise Project, solicitările de retrocedări depășesc 400.000 de hectare de pădure, la o valoare de piață de peste 4 miliarde de euro.

Cum s-a furat și cum se fură încă din pădurile statului? Prin transport fără aviz, prin supraîncărcarea camioanelor față de cantitatea standard, prin declararea unor suprafețe de pădure ca fiind doborâte de vânt. Ministerul Mediului spune că în pădurile din România sunt tăiați anual, cu acte în regulă, 18 milioane de metri cubi de lemn, însă după estimările unor specialiști în domeniu, cam aceeași cantitate este tăiată ilegal. Ca și în cazul produselor agro-alimentare, exportăm materia primă sub formă de cherestea și importăm mobilă. E cât se poate de limpede că nici în viitor nu va apărea pe piața românească un concurent redutabil al grupului de mobilă IKEA”, au amintit jurnaliștii DW.

Și într-adevăr, IKEA România, prin subsidiara sa IRI Investments SRL, a cumpărat în ultimii 10 ani un fond forestier de 33.600 de hectare în România, prima țară în care grupul IKEA s-a extins și a investit într-o companie care să administreze direct proprietățile forestiere. În ianuarie 2025, grupul suedez a oprit demersurile de achiziții. Compania estimează că pădurile sale au o rată netă de creștere de 0,5 milioane m3 pe an, iar anul trecut, IKEA și-a redus amprenta asupra climei cu 30,1% față de anul de referință 2016. În România, IKEA, care deține și un parc eolian, dar și panouri solare pe magazine, a produs 401.612 MWh.

Însă așa cum am amintit mai sus, Statul Român este cel mai mare deținător de terenuri, iar problemele sistemice propagate în domeniu prin Romsilva nu vor face decât să acutizeze orice fenomen mai amplu prin care proprietarii particulari decid că e mai rentabil să vândă oricui, nu doar străinilor, decât să continue să administreze pădurile fără un suport concret din partea Statului.

Vocea sindicatelor din România este foarte importantă, iar dialogul public înainte de schimbarea oricărei forme de legislației este, desigur, un punct central al oricăror reorganizări ale sectorului. Cu toate acestea, fără repararea urgentă ale mecanismelor care permit derapajele grave sesizate de ministra Mediului, imaginea Romsilva din prezent va continua să fie, în realitate, departe de cea descrisă de sindicaliști în motivația pentru protestul față de „schimbare”.

