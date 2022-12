Patrula de reciclare: Ce se intampla cu deseurile electrice dupa colectare? (II)

Echipamentele electrice si electronice contin diferite substante periculoase, care sunt daunatoare pentru sanatatea umana si pentru mediul inconjurator, daca nu sunt eliminate cu grija.

De aceea, este foarte important ca, in momentul cand un echipament electric ajunge in stadiul de deseu, adica nu mai poate fi folosit pentru scopul initial, acesta sa nu fie aruncat la gunoi, ci dus la un centru de colectare Deseuri electrice si electronice (DEEE) autorizat.

Patrula de reciclare: Ce se intampla cu deseurile electrice dupa colectare? (I)

Pentru protejarea noastra, dar si a mediului inconjurator, continuam prezentarea substantelor periculoase din pricipalele tipuri de deseuri electrice si procesele de reciclare prin care acestea sunt eliminate corect.

Aparate cu ecrane CRT - (televizoare, monitoare cu tub catodic)

Tubul catodic are in componenta un ecran, un con, frita de sticla, o rama metalica anti-implozie si un tun de electroni. Panoul de sticla si sticla conica sunt lipite cu frita de sticla, care are un continut ridicat de plumb.

Sticla CRT este amestecata cu oxizi de metal si alti aditivi:

sticla din partea frontala a unui CRT are un continut ridicat de oxid de bariu si oxid de strontiu

sticla din partea posterioara a unui CRT are un continut ridicat de oxid de plumb

Stratul de pulbere fluorescenta va fi extras din sticla CRT. Straturile de pulbere fluorescenta de pe partea interioara a ecranului contin o gama larga de metale, metale rare (europiu si ytriu) si metale grele (cel mai adesea cadmiu).

Procesul de reciclare a deseurilor din aparate cu ecrane CRT

Reciclarea aparatelor CRT se realizeaza prin tehnologia de separare a panoului frontal de partea conica a tubului prin sistemul de taiere. Sticla cu plumb este apoi curatata prin aspirarea pudrei fluorescente, care contine substante periculoase. Fractiile rezultate sunt apoi eliminate corespunzator.

Pulberile fluorescente si fractiile care contin pulberi fluorescente sunt eliminate prin depozitare finala sau tratate prin procese termice adecvate, concepute si aprobate special pentru substantele periculoase.

Cine trebuie sa colecteze deseurile electrice si cum?

Expunerea pe termen scurt la un nivel ridicat de plumb poate provoca varsaturi, diaree, convulsii, coma sau chiar moarte. Este deosebit de periculos pentru copiii mici, deoarece poate deteriora conexiunile nervoase si provoca tulburari de sange si ale creierului.

Componentele de cadmiu pot avea consecinte grave asupra rinichilor. Cadmiul este absorbit prin respiratie, dar este de asemenea luat prin alimente. Datorita perioadei de injumatatire lungi in organism, cadmiul poate fi usor acumulat in cantitati care determina simptome de otravire.

Expunerea pe termen scurt la bariu ar putea duce la tumoare a creierului, slabiciune musculara, leziuni ale inimii, ficatului si splinei.

Ecrane plate - (televizoare si monitoare LCD)

Materialele si componentele periculoase din cadrul echipamentelor cu ecran plat sunt:

mercur,

pulberi fluorescente,

oxid de indiu si staniu (ITO).

Procesul de reciclare a deseurilor din echipamente cu ecrane plate

Tratarea mecanica a ecranelor plate se efectueaza in cadrul unui centru de tratare specializat, care poate face dovada faptului ca este imposibila contaminarea altor deseuri tratate.

Ecranele cu cristale lichide sau fractiile acestora sunt trimise catre unitati de tratare in scopul concentrarii oxidului de indiu si staniu (ITO).

Pulberile fluorescente si fractiile care contin pulberi fluorescente sunt eliminate prin depozitare finala sau tratate prin procese termice adecvate, concepute si aprobate special pentru substantele periculoase.

Frigiderul tau vechi contribuie la incalzirea globala. Scapa de el corect!

Asociatia RoRec se ocupa cu colectarea, depozitarea si transportul deseurilor electrice catre fabricile de reciclare specializate, unde au loc procesele de reciclare specifice fiecarei categorii de deseuri electrice.

Cetatenii interesati sa respecte mediul si sa colecteze selectiv aceste deseuri sunt rugati sa apeleze gratuit TelVerde (0800 444 800) pentru a beneficia gratuit de serviciile de colectare oferite de Asociatia RoRec.

Este important ca, pana la preluarea echipamentelor electrice de catre echipa RoRec, posesorii acestora sa le manipuleze cu mare atentie, pentru a evita spargerea sau distrugerea anumitor componente, din care se pot elimina substantele periculoase.

Urmareste in continuare serialul Ziare.com pentru a afla mai multe despre importanta colectarii selective a deseurilor electrice si electronice!

