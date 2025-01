Intram in randul lumii? Ministerul Mediului vrea ca firmele de salubritate sa colecteze separat deseurile

Ministerul Mediului vrea sa creeze cadrul legal prin care autoritatile locale sa oblige firmele de salubritate sa colecteze separat deseurile, a declarat, vineri, Corina Lupu, secretar de stat in cadrul institutiei.

"Daca nu inchidem lantul cu obligatia colectarii separate a salubristilor, nu o sa putem face nimic. Acesta este adevarul. Daca in Legea 101, care nu este a noastra, exista prevederi si daca la noi Garda de Mediu poate sa aplice masuri coercitive foarte serioase, pana la urma administratia publica locala, daca nu are grija la momentul intocmirii contractului cu un salubrist ca acela sa aiba infrastructura respectiva si de masini compartimentate sa vina sa ia (deseurile - n. red.) nu se rezolva mare lucru. Aceste aspecte incercam sa le imbunatatim acum", a spus Lupu.

Secretarul de stat a precizat ca in momentul de fata exista o colaborare cu Ministerul Dezvoltarii.

"Ministerul Mediului nu este ministerul salubritatii. Ne-am propus - si se pare ca reusim - o foarte buna colaborare cu colegii nostri de la Ministerul Dezvoltarii, pentru ca avem mare nevoie de ei. Sunteti un cetatean de buna credinta daca va duceti sute de metri ca sa gasiti un punct de colectare separata - o sa o faceti o data sau de doua ori, dar daca vine salubristul si o ia la gramada... toti avem frustrarea aceasta.

Asta nu este o problema a Ministerului Mediului, dar simt ca putem sa o rezolvam la nivel de colaborare foarte stransa. Legislatia este foarte ampla, foarte stufoasa, n-as zice ca lipsesc foarte multe din ea, insa s-a constatat o lipsa de responsabilitate serioasa a fiecarui actor de pe tot lantul si aceea trebuie remediata", a mai mentionat Corina Lupu.

De asemenea, ea a atras atentia ca firmele de salubritate trebuie incurajate sa duca o cantitate mai mica la groapa de gunoi.

"Un alt aspect nefavorabil pentru Romania in momentul acesta este lipsa unui tarif corespunzator, astfel ca salubristul sa duca mai putine cantitati la groapa de gunoi. Ar insemna sa fie un pret mai mare astfel incat sa-l descurajeze sa duca. Urmeaza sa fie aplicat din 1 ianuarie 2017, respectiv 80 lei/tona, si incercam sa aducem mai aproape aplicarea lui.

Am luat in calcul ca, prin Administratia Fondului de Mediu, o parte din acele contributii de 2 lei/kg in cazul nerealizarii tintelor sa se reintoarca in sistemul gestionarii eficiente a deseurilor", a mai afirmat secretarul de stat.

Reprezentantul Ministerului Mediului a participat, vineri, la inaugurarea unui sistem de preluare a deseurilor la Cora Lujerului din Capitala. Astfel, persoanele care au acasa ambalaje de plastic, sticla sau doze de aluminiu, hartie, carton echipamente electronice, lampi, becuri, baterii si le aduc la Cora Lujerului vor primi bonuri valorice care pot fi folosite la cumparaturi in magazinele Cora.

Statia automatizata de colectare de deseurilor - SIGUREC - a fost instalata de Green Group, iar pretul unui astfel de echipament este intre 80.000 - 120.000 euro, investitia fiind amortizata in circa 3-4 ani.

