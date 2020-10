Numarul habitatelor naturale in stare proasta de conservare depaseste pragul de 80% in Europa

Aceasta cifra sta marturie pentru o agravare a situatiei in ultimii ani: intre 2007 si 2012, 77% din habitatele naturale europene se aflau intr-o situatie descrisa ca fiind "nefavorabila", comparativ cu procentul de 81% inregistrat pentru ultima perioada analizata (2013-2018)."Avem in mod clar nevoie de o readucere pe linia de plutire a situatiei, pe scara larga, in Europa", a declarat Carlos Romao, unul dintre autorii raportului si expert in cadrul AEM. "Este o necesitate nu doar pentru diversitate, ci si pentru programul de lupta impotriva modificarilor climatice", a adaugat el.Mai putin de jumatate din speciile de pasari (47%) au un statut de conservare considerat "bun" - cu 5 puncte procentuale mai putin decat procentul anuntat de precedentul studiu, ce a vizat perioada 2007-2012.Specii familiare, precum ciocarlia, si peisaje obisnuite, precum campiile de fanete, sunt in declin pe intregul continent european.Amenintarile cu care se confrunta natura sunt multiple: agricultura intensiva, urbanizare - asociata cu activitati turistice si de recreere -, exploatare non-durabila a padurilor, poluare De exemplu, ingrasamintele au un efect nefast asupra micilor mamifere precum veveritele si harciogii.Apar si alte provocari, in primul rand modificarile climatice, provocatoare de secete.In total, de-a lungul celor sase ani (2013-2018) vizati de raport, AEM a repertorizat 67.000 de activitati umane vinovate de degradarea naturii in cadrul celor 28 de tari din UE (inclusiv Marea Britanie).O sursa suplimentara de ingrijorare consta in faptul ca habitatele importante pentru polenizatori, care sunt primordiali pentru biodiversitatea de pe Terra, au o stare de conservare mai degradata in comparatie cu altele, au dezvaluit autorii raportului.Exista insa si vesti bune. Statutul de conservare a speciilor de animale este considerat "bun" pentru 27% dintre ele, un procent in crestere cu patru puncte procentuale in raport cu perioada precedenta. Rasul iberic, renul de padure si vidra, care au beneficiat fiecare de proiecte majore de conservare, se refac in prezent.Un alt aspect pozitiv vizeaza eforturile de conservare, care au avut succes in anumite cazuri: siturile naturale incluse in reteaua Natura 2000 de catre UE sunt mai bine conservate decat celelalte habitate, afirma specialistii de la AEM.Aceste zone acopera 18% din terenurile (procent stabil in raport cu 2012) si 10% din marile (o crestere de 4%) din cadrul UE.ONG-ul ecologist Noah, membru al organizatiei Prietenii Pamantului, a cerut la inceputul lunii octombrie cresterea acestor procente la 30%."Evaluarea noastra arata ca protejarea sanatatii si a rezilientei naturii Europei, precum si a bunastarii oamenilor necesita schimbari fundamentale ale modului in care producem si consumam alimentele, gestionam si utilizam padurile si construim orasele. Aceste eforturi trebuie sa fie insotite de o mai buna punere in aplicare si asigurare a respectarii politicilor de conservare, de o abordare axata pe restaurarea naturii, precum si de actiuni climatice din ce in ce mai ambitioase, in special in sectorul transporturilor si al energiei", a declarat Hans Bruyninckx, directorul executiv al Agentiei Europene de Mediu, citat pe site-ul Comisiei Europene.La randul sau, comisarul pentru mediu, oceane si pescuit, Virginijus Sinkevicius, a punctat ca "evaluarea privind starea naturii arata, din nou, foarte clar ca pierdem sistemul nostru vital de sustinere a vietii''. Cu 81 % din habitatele protejate aflate intr-o stare inadecvata in UE, ''trebuie sa punem de urgenta in practica angajamentele asumate in cadrul noii Strategii a UE privind biodiversitatea pentru a inversa acest declin, in beneficiul naturii, al oamenilor, al climei si al economiei".La fiecare sase ani, statele membre ale UE prezinta un raport cu privire la stadiul de conservare si la tendintele in materie de conservare ale speciilor si ale tipurilor de habitate protejate in temeiul directivelor UE. Actualul ciclu de prezentare a rapoartelor este cel mai amplu si cel mai complet exercitiu de colectare de date realizat vreodata cu privire la starea naturii in Europa. Raportul prezinta o analiza a datelor privind starea si tendintele tuturor speciilor de pasari salbatice prezente in UE (460 de specii), ale celor 233 de tipuri de habitate si ale celor aproape 1 400 de alte plante si animale salbatice de interes european.