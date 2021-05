A inceput programul Rabla pentru Electrocasnice: Pana cand se mai pot face inscrieri pe platforma Ministerului Mediului

Cum se acorda voucherele

Conturile pot fi create pana joi, 20 mai, ora 23:59.Ulterior, in cele 3 etape vor fi selectate echipamentele dorite, astfel: Etapa I - vouchere aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe/vase si frigiderele/congelatoarele (21 mai - 3 iunie); Etapa II - vouchere aferente categoriei din care fac parte televizoarele, laptopurile si tabletele (4 iunie-17 iunie); Etapa III- vouchere aferente categoriei din care fac parte aparatele de aer conditionat, uscatoarele de rufe si aspiratoarele (18 iunie - 1 iulie).Programul "Rabla pentru electrocasnice" - sesiunea 2021 a debutat vineri, incepand de la ora 10:00, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice. La sesiunea din acest an, modalitatea de accesare a programului a fost revizuita, astfel incat persoanele fizice sa poata beneficia de oportunitatea de a se inscrie si de a obtine unul sau mai multe vouchere.Concomitent cu inscrierea solicitantilor in programul guvernamental, prin crearea conturilor de utilizator se va desfasura si sesiunea de inscriere in vederea validarii comerciantilor, realizata tot prin intermediul aplicatiei informatice.Anul acesta, echipamentele incluse in program si sumele aferente fiecarui echipament sunt: 400 de lei pentru masini de spalat rufe, inclusiv cu uscator avand cel putin noua clasa energetica C; 400 de lei pentru masini de spalat vase avand cel putin noua clasa energetica D; 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++; 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare avand cel putin noua clasa energetica E; 400 lei pentru televizoare avand cel putin noua clasa energetica E; 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 500 de lei pentru laptopuri; 300 de lei pentru tablete.O alta noutate este faptul ca pentru laptopuri si tablete se poate preda la schimb fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrala si monitor, fie un alt echipament inclus in program, cu exceptia laptopurilor si tabletelor vechi. In plus, pentru masinile de spalat vase, precum si pentru uscatoarele de rufe se poate preda la schimb orice echipament vechi inclus in program.Bugetul alocat editiei din acest an a programului "Rabla pentru electrocasnice" este de 75 milioane de lei, aproape dublu fata de sesiunea din 2019, cand a fost alocata suma de 40 de milioane de lei.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) arata ca peste 200.000 de persoane fizice ar putea accesa acest program in 2021.