Un cunoscut activist de mediu, atacat cu topoare de un consilier al Garzii Forestiere Suceava (Video)

Incidentul violent a avut loc duminica. Doua masini au fost distruse cu topoare, sustine Bosutar."Pentru prima data in viata, am fost cat pe ce sa-mi pierd chiar viata. Am fost atacati cu topoare. Uitati masina faramata cu topor (arata spre masina). Culmea, cine ne-a atacat? Nacu Mugurel si cu fiul lui, pe drumul public. Inspectorul de la Garda Forestiera Suceava ne-a atacat si ne-a distrus masina (...) Tocmai cei care trebuiau sa apere padurea tarii ne omoara", afirma activistul in filmarea de pe Facebook.El a povestit ca abia a scapat cu viata si a filmat si masinile (foto).Cazul a fost semnalat si de senatorul USR Mihai Gotiu, care a povestit tot pe Facebook ce s-a intamplat."Tiberiu Bosutar, impreuna cu alte trei persoane, au incercat sa mearga, cu doua masini la Brosteni, pentru a filma si documenta mai multe ilegalitati care ar fi fost savarsite in padurile din zona. Ei au fost intorsi din drum de mai multi padurari, care nu le-au permis sa patrunda in fondul forestier.La intoarcerea catre Moldovita, cand au trecut pe langa sediul firmei Fenster Dor, drumul le-ar fi fost blocat cu masina de Ionel Nacu. Din spate si-ar fi facut aparitia Mugurel Nacu, cu o alta masina, care ar fi intrat frontal in masina lui Tiberiu Bosutar. Ionel si Mugurel Nacu ar fi coborat din masinile lor si ar fi inceput sa loveasca cu topoarele masinile aparatorilor padurii.Momentan politistii au inceput cercetarile penale pentru comiterea infractiunilor de distrugere si lovire sau alte violente.Va asigur ca lucrurile nu vor ramane, insa, asa! Cazul acesta nu va fi musamalizat. Iar cei care apara Mafia Padurilor vor raspunde impreuna cu protejatii lor", a scris pe reteaua sociala senatorul USR.Mugurel Nacu este consilier in cadrul Garzii Forestiere Suceava, iar fiul sau, Ionel Nacu, este patronul SC Fenster Dor SRL Stulpicani - "o firma despre care presa locala a scris de mai multe ori ca e implicata in tranzactiile ilegale cu lemne, pe raza comunei Stulpicani", se mai arata in postarea lui Gotiu.Ulterior, intr-o alta postare, senatorul a acuzat ca ministrul Mediului, Costel Alexe, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si premierul Ludovic Orban sunt "complici morali" ai atacatorilor."Domnilor ministri Costel Alexe si Catalin Predoiu, domnule prim-ministru Ludovic Orban, sunteti complici morali ai celor care i-au atacat, ieri, pe aparatorili padurilor, in judetul Suceava. Mafia Lemnului a prins curaj, la doar cateva zile dupa ce membrii Guvernului din Camera Deputatilor s-au abtinut de la votarea legii de infiintare a DNA-ului Padurilor, iar Guvernul a anuntat ca nu o sustine. Pana la producerea unei noi tragedii e doar o chestiune de timp (...)Sa nu ne mire, insa, acest tupeu incredibil al Mafiei Padurilor. Acesta este efectul actiunilor decidentilor politici (mai exact al lipsei deciziilor). Pai cum sa nu aiba curaj Mafia Padurilor cand atat ministrul Mediului, Costel Alexe, cat si cel al Justitiei, Catalin Predoiu, n-au votat (cu doar cateva zile inainte), in Camera Deputatilor, legea de infiintare a DNA-ului Padurilor (Directia de Investigare a Infractiunilor de Mediu)?Cum sa nu se simta incurajati infractorii, hoti si talhari deopotriva, cand membrii Guvernului, in calitate de deputati, "se abtin" de la infiintarea unei structuri specializate care sa-i trimita la puscarie?", intreaba retoric senatorul.Camera Deputatilor a votat, pe 13 mai, pentru infiintarea Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Mediu (DNA-ul padurilor).Dan Barna, liderul USR, spunea atunci ca este o "victorie pentru mediu" A.D.