Ce modificari ar putea suferi Programul Rabla in acest an. Tanczos Barna: "De ce n-am putea sa cumparam acele trotinete electrice"

Tanczos Barna a explicat vineri seara la Digi 24 ca ar vrea ca acest program sa vina cu masuri alternative si sa dea posibilitatea de a cumpara si alte mijloace de transport, nepoluante, cum ar fi, de pilda, trotinetele electrice."Cine preda masina si scoate din circulatie o masina poluanta sa aiba optiunea sa cumpere si altceva decat masina, un alt mijloc de transport. In Bucuresti, de exemplu, de ce n-am putea sa cumparam acele trotinete electrice si sa folosim trotinetele electrice in loc de masini? Trebuie sa ne gandim si la asemenea optiuni, pentru ca echilibrul ar fi mult mai mult in favoarea mijloacelor de transport nepoluante, hibrid, electric", a declarat Tanczos Barna la Digi24.Masinile hibrid sunt si acum incluse in programul Rabla, iar in prezent, sunt depuse dosare pentru peste 5.000 de masini electrice, tot in cadrul programului Rabla, a spus Tanczos Barna.Tichetele pentru hibrid si electrice vor ramane in continuare valabile, iar Ministerul Mediului va cauta sa suplimenteze bugetul programului Rabla in 2021, desi, spune ministrul Tanczos Barna, bugetul pe 2020 nu a fost consumat in totalitate.Citeste si: