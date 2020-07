Amenzi pentru cei care hranesc ursi la marginea drumului. Costel Alexe: "Le facem cel mai mare rau cu putinta"

"Am avut discutii cu cei de la Ministerul de Interne si cu cei de la toate autoritatile publice locale si centrale care pot sa sanctioneze astfel de comportamente. (...) In momentul de fata, suntem in situatia in care toti cei care hranesc ursul la marginea drumului sa primeasca amenda", a spus Alexe, mentionand ca orice forma de hranire a acestor animale salbatice, inclusiv cea "institutionalizata", de genul celei practicate de anumiti operatori economici, trebuie sa inceteze.Conform ministrului, acest comportament al oamenilor este una dintre principalele cauze pentru care ursul coboara in zonele locuite."Pentru ca am avut acest caz de emotie publica saptamana trecuta, vreau sa spun un lucru si lansez un apel catre populatie. Venind ieri spre Brasov, am vazut cozi de masini si in fata fiecareia era cate un urs. Fac un apel la populatie si sper sa inteleaga: ursul este un animal salbatic, si nu de companie. Daca vom considera ca hranind un urs ii facem un bine, fals! Facem cel mai mare rau cu putinta acelui exemplar sau specii. Odata hranit de om, sa nu ne imaginam ca se va intoarce in munte, sa-si caute hrana. (...) Indiferent cat de prietenos poate parea, este un animal salbatic si poate face victime. (...) Am vazut pe retelele de socializare - si nu as vrea sa jignesc vreun conational al meu, dar are IQ-ul zero - cum privea spre urs in timp ce-l hranea", a spus Alexe.El a precizat ca la minister exista un grup de lucru care trebuie sa identifice solutii pentru problema ursilor."Sper ca in perioada urmatoare sa gasim solutii sa tinem ursul in padure", a subliniat Alexe.Totodata, el a mentionat ca proiectul in valoare de 10 milioane de euro privind amenajarea, cu fonduri europene, a unui sanctuar de ursi la Brasov a fost trimis la Ministerul Fondurilor Europene in analiza. De asemenea, Alexe a precizat ca un alt proiect, cu finantare prin AFM, prin care populatiei din zonele cu probleme cu ursii i s-ar asigura garduri electrice de protectie impotriva acestora se afla, de asemenea, in faza de avizare la Consiliul Concurentei, pentru ca de aceste facilitati sa poata beneficia si micile ferme, persoane autorizate care desfasoara activitati agricole.In context, primarul Brasovului, George Scripcaru , a anuntat ca a transmis Ministerului Mediului o solicitare privind extractia a sase exemplare de ursi din padurile administrate de Regia Locala Kronstadt, care ar urma sa fie relocati in Ungaria