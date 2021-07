Haosul de pe plajele Romaniei, in atentia autoritatilor: amenzi uriase pentru operatori si turisti

De la inceputul anului, inspectorii Administratei Bazinale de Apa (A.B.A) Dobrogea-Litoral, impreuna cu inspectori din cadrul celorlalte Administratii Bazinale de Apa au efectuat 772 de controale, au aplicat amenzi in valoare de 632.000 lei si au impus 1293 de masuri.



Doar in ultimele doua saptamani au efectuat 277 de controale si au aplicat amenzi in valoare de 471.000 lei, potrivit paginii oficiale de Facebook Sanctiunile si masurile de remediere a situatiilor constatate s-au adresat atat operatorilor de plaja, cat si persoanelor fizice si au vizat incalcari ale legislatiei in vigoare, respectiv:- constructii ilegale pe plaja;- circulatia cu autovehicule pe plaja;- nerespectarea distantei de 5 metri intre linia tarmului si sezlonguri;- nerespectarea numarului minim de recipiente pentru colectarea gunoiului pe sectoarele de plaja inchiriate;- amplasarea de beach-baruri in locuri nereglementate contractual;- extinderea nepermisa a beach-barurilor, mai mult decat era permis;Inspectorii au monitorizat foarte atent toate evenimentele care au fost organizate in aceasta perioada pe plaje. Actiunile vor continua toata perioada sezonului estival si vor consta in verificarea permanenta a actiunilor derulate pe plaje.