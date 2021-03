UPDATE Apa lacului din parcul bucurestean IOR este rosie de cateva saptamani. Un ONG spune ca este vorba despre o contaminare cu fecale

"Tot ce inseamna fecale grosier si lichid s-au deversat in lac"

UPDATE. Un ONG transmite ca apa arata asa deoarece este contaminata cu fecale"In urma sesizarilor trimise Garzii de Mediu, aceasta institutie impreuna cu Apele Romane au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR si au prelevat probe de apa.Dupa analiza probelor la un institut abilitat a reiesit clar ca lacul e plin de fecale!A reiesit o calitate slaba a apei la bacterii coliforme, nitriti si amoniu.Ceilalti indicatori sunt o treapta mai sus.Fiind lac natural ce are la baza 3 izvoare, si nu apa curgatoare, potentialul poluator neluand in calcul acest lucru, s-a produs acest fenomen de inrosire pentru ca intreaga cantitate de fecale deversata a intrat in reactie cu apa din lac, neexistand fenomenul de dilutie si deplasare a poluarii specifice apelor curgatoare", transmite ONG-ul.Bucurestenii care se plimba prin parc sunt uimiti de ceea ce vad si cauta explicatii. Intre timp, Garda de Mediu a anuntat ca a fost identificat un posibil poluator, dar verificarile continua, transmite Digi 24 Locuitorii din zona trec zi de zi prin parc si se intreaba, cu uimire, care ar putea fi cauzele acestui fenomen."Noi ne-am gandit ca ar putea fi niste alge dezvoltate cat a fost cald sau poate o substanta? O substanta de curatare. Toxic nu e, pentru ca sunt multe pasari care stau in apa. Nu am mai vazut si stau de ceva vreme in zona", marturiseste un bucurestean."Tot ce inseamna fecale grosier si lichid s-au deversat si se deverseaza in continuare in lac. Trei surse trebuie verificate urgent! Sub nicio forma, populatia sa nu cumva sa inghita sau copiii sa nu fie lasati! E foarte periculos pentru om ce e in lac. Avantajul e ca s-a intampat iarna, ca daca se intampla pe caldura, va dati sema ce sursa de infectie! Probabil trebuia sa inchidem tot parcul si sa nu mai permitem accesul! Este clar trasata sarcina Primariei Sectorului 3 sa identifice foarte repede sursa de poluare ", a declarat Dan Trifu - presedintele Fundatiei Eco-Civica.Primaria Sectorului 3 a transmis ca in acest moment se afla in faza de identificare a surselor si asteapta buletinele de analize. Mai mult, este mentionat faptul ca au fost solicitate si analize asupra faunei piscicole din lac pentru a determina daca a fost afectata.Garda de Mediu a transmis ca un posibil poluator a fost identificat.Reprezentantii Garzii de Mediu mai spun ca dupa finalizarea controlului, saptamana viitoare, vor fi luate masuri si date sanctiuni.