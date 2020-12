Aproape 100 de balene au murit dupa ce au esuat in masa, in Pacific

Cand au fost gasite, 26 de balene pilot erau inca in viata, dar a trebuit sa fie eutanasiate din cauza ca nu mai putea fi facut nimic pentru ele."Doar 26 dintre balene erau inca in viata, iar cele mai multe erau foarte slabite. In plus conditiile de vreme nu erau deloc prielnice, marea era foarte agitata, pe deasupra si plina de rechini albi mari, astfel ca am fost nevoiti sa le eutanasiem", a declarat Jemma Welch, de la DOC.Potrivit IFL Science , Insulele Chatham sunt zece insule grupate intr-un arhipelag, la aproximativ 800 de kilometri de coasta Noii Zeelande. Atrase de sursele bogate de hrana din jurul insulelor, multe specii de vietati marine si-au stabilit habitatul in Insulele Chatham.Desi balenele si delfinii nu se numara in mod obisnuit printre ele, facandu-si aparitia destul de rar, zona pare un punct periculos pentru balenele pilot, casaloti, balenele cu cioc si diverse specii de delfini. In 1918, in aceste insule a avut loc cea mai mare esuare a balenelor, din istoria Noii Zeelande, pana la 1.000 de exemplare murind pe plaja.Frecventa esuarii balenelor a crescut din nou in ultimii ani, insa cercetatorii nu pot identifica deocamdata cauza. Aceasta este a doua mare esuare in masa, de anul acesta, dupa cea inregistrata in septembrie, in Australia, cand peste 450 de balene au ajuns pe plajele din Tasmania.O posibila explicatie o reprezinta schimbarile climatice, care au adus sursele de hrana mai aproape de coasta, ceea ce expune grupurile de balene la viraje gresite si le pot face sa ramana blocate. In plus, si alte evenimente declansate de schimbarile climatice, precum valurile inalte, pot insela sistemul de navigatie innascut al balenelor, care cred ca se afla mai departe de tarm decat sunt de fapt.Alte explicatii plauzibile vizeaza vremea extrema, presiunea in crestere exercitata de rechini si balenele ucigase, precum si exercitiile sonarelor militare, care pot conduce balenele intr-un teritoriu necunoscut.Astfel de incidente nu sunt neobisnuite in Noua Zeelanda, unde anual sunt raportate in jur de 300 de balene esuate.Din pacate, aceste evenimente pun in pericol speciile de balene aflate deja in prag de disparitie, astfel ca intelegerea modului si cauzelor esuarii lor este vitala in eforturile de conservare a acestor superbe mamifere acvatice.