Atacul ursilor si lupilor asupra populatiei, considerat situatie speciala de urgenta

"Prin Hotararea Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta nr. 1 din 01.08.2019, la solicitarea ministerului cu atributii in domeniul mediului referitoare la introducerea unui nou tip de risc, respectiv "atacul carnivorelor mari asupra populatiei - urs, lup", a fost aprobata propunerea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea si componenta Comitetului national pentru situatii speciale de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si de asemenea, a Hotararii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc"se arata in nota de fundamentare a proiectului lansat in seara zilei de 8 iulie 2020 pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne Potrivit autoritatilor, introducerea acestui nou tip de risc este justificata de:"Astfel, daca in 2016 au fost platite despagubiri in cuantum de 1.187.971 lei, in 2017 - 2.561.664 lei, in 2018 - 1.363.435 lei iar in prima jumatate a anului 2019 au fost platite despagubiri in cuantum de 1.050.215 lei", se mai arata in nota de fundamentare.In documentul suspus dezbaterii publice, autoritatile prevad ca "indepartarea sau imobilizarea carnivorelor mari care ameninta viata sau integritatea corporala a populatiei, sub indrumarea si responsabilitatea unui medic veterinar. De aceasta masura vor fi responsabile: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, prin structurile subordonate, Directia Medicala din cadrul M.A.I., si A.N.S.V.S.A, prin structurile teritorialeOamenii vor fi alertati prin sistemul RO - Alert si se vor lua masuri de urgenta medicala in cazul in care agresiunea animala a avut loc.De asemenea, ar urma sa fie stabilite zonele predispuse pentru conflicte directe om-animal, la nivel local (harti de risc) iar populatia va fi informata cu privire la existenta unui potential pericol determinat de prezenta unor carnivore mari, modul de comportare, restrictii si obligatia de respectare a recomandarilor reprezentantilor institutiilor cu atributii in gestionarea evenimentelor: Comitetele judetene/locale pentru situatii de urgenta, prin structurile de politie locala sau serviciul voluntar pentru situatii de urgenta.Autoritatile spun ca ursul nu ataca omul, decat daca se simte amenintat, iar daca observam un astfel de animal trebuie sa ne retragem incet si sa il lasam sa plece. "In nici un caz sa nu aruncam in urs cu pietre sau crengi pentru ca acest lucru poate provoca o reactie defensiva a ursului si sansa atacului creste!" se arata intr-o postare despre cum sa ne aparam de atacul ursilor, pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului din Covasna.In ultimii ani ursii si-au facut prezenta tot mai des in zonele turistice de munte, mai ales in Judetele Covasna, Harghita, Mures si Brasov. De cele mai multe ori, animalele provoaca pagube insemnate in gospodariile locuitorilor, insa au fost si cazuri in care ursii au atacat oameni.De altfel, conducerile Consiliilor Judetene Covasna, Harghita, Mures si Brasov au initiat la sfarsitul anului 2019 o petitie adresata Parlamentului European prin care au solicitat sprijin pentru restabilirea convietuirii pasnice intre oameni si ursi, arata Agerpres De asemeena, in luna mai a acestui an, senatorul Fejer Laszlo-Odon ( UDMR Covasna) a cerut Ministerului Mediului sa acorde derogare pentru recoltarea preventiva a 520 de ursi, aratand ca animalele s-au inmultit foarte mult, pun in pericol vietile oamenilor si provoaca numeroase pagube materiale, potrivit Agerpres Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Brasov, ca a avut discutii cu colegii de la Interne, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, pentru a se trece la sanctionarea cu amenzi a celor care hranesc ursii "la marginea drumului "."Am avut discutii cu cei de la Ministerul de Interne si cu cei de la toate autoritatile publice locale si centrale care pot sa sanctioneze astfel de comportamente. (...) In momentul de fata, suntem in situatia in care toti cei care hranesc ursul la marginea drumului sa primeasca amenda", a spus Alexe, mentionand ca orice forma de hranire a acestor animale salbatice, inclusiv cea "institutionalizata", de genul celei practicate de anumiti operatori economici, trebuie sa inceteze.Conform ministrului, acest comportament al oamenilor este una dintre principalele cauze pentru care ursul coboara in zonele locuite.