Balenele nordice, la un pas de disparitie - doar 250 de exemplare adulte mai traiesc in libertate

Modificarea statutului balenei nordice s-a impus din cauza faptului ca, in salbaticie, au ramas mai putin de 250 de specimene adulte, intr-o populatie totala de 400 de exemplare.Desi situatia este trista, oamenii de stiinta si grupurile de conservare spera ca aceasta modificare de statut sa ii ajute sa accelereze procesul de protejare pentru acesti giganti unici si importanti pentru ecosistem, aflati in pericol extrem.Aceasta specie a fost intens vanata, viteza mica de deplasare facand-o o tinta usoara.Multi oameni de stiinta sustin ca sunt necesare legi mai stricte pentru industria pescuitului, insa orice demersuri sunt zadarnicite de ingrijorarea comunitatilor de pescari - legi noi ar putea insemna ca pescarii ar trebui sa suporte costurile pentru noi echipamente, iar asta ar reduce din profit.Criza climatica a jucat si ea un rol important in scaderea populatiei de balene nordice. Din 1990 incoace, Golful Maine (locul principal de hrana al balenelor nordice) s-a incalzit de trei ori mai repede decat restul oceanelor."Cred ca de multe ori este vorba doar de doua optiuni, pentru multi oameni: salvarea balenelor sau hrana. Ceea ce incercam noi sa spunem este ca putem pescui, dar in acelasi timp putem sa o facem intr-un mod mai sigur pentru balene", a explicat Amy Knowlton, om de stiinta de la New England Aquarium, pentru The Guardian Exista insa si mici motive de bucurie: in timpul acestui sezon, zece pui au venit pe lume.Din pacate, chiar si aceste firave victorii sunt umbrite, adesea, de momente triste: in iunie, unul dintre acesti pui a fost descoperit mort, dupa ce a fost lovit de o nava, in New Jersey.