Biologii americani au descoperit o pasare bizara - jumatate femela, jumatate mascul. Impartirea este perfect echilibrata, chiar pe mijloc

Impartita chiar pe mijloc, cu o latura cu penaj galben si cealalta, cu penaj roz, aceasta pasare e demna de cartea recordurilor, noteaza Science Alert Desi cercetatorii nu pot fi siguri, fara teste de sange sau o autopsie, aceasta pasare (Pheucticus ludovicianus - botgros cu piept rosu) este probabil rezultatul unei anomalii genetice, numita ginandromorfism bilateral.Spre deosebire de hermafroditism, care se refera la prezenta organelor sexuale de ambele sexe la acelasi individ, ginandromorfismul reprezinta prezenta unor caracteristici tipic feminine si masculine, la acelasi individ.In cazul de fata, pasarea este impartita in doua parti distincte (feminine si masculine), perfect egale, din cap pana-n picioare - la propriu.Chiar si penele de pe spate si de pe coada arata diferente sexuale cruciale, partea din stanga avand o nuanta maronie si cea dreapta o nuanta neagra."Unii colegi au descris experienta ca si cum ar fi vazut un unicorn, iar altii au spus ca vederea acestei pasari remarcabile le-a crescut adrenalina", a declarat Annie Lindsay, managerul programului de la Rezervatia Naturala Powdermill, Pennsylvania.Inca din 1962, ornitologii de la Powdermill au identificat in jur de 13.000 de pasari in fiecare an. Baza completa de date, care include sute de mii de pasari, contine mai putin de 10 indivizi cu ginandromorfism bilateral.Ultima oara cand cercetatorii din Pennsylvania au gasit un specimen asemanator, tot o pasare din aceasta specie, a fost in 2005.Acest fenomen bizar a fost documentat si in randul reptilelor, fluturilor si crustaceelor, insa oamenii de stiinta nu stiu cu certitudine ce anume il produce.In 2017, oamenii de stiinta au mai descoperit o pasare ginandromorfa, din specia Pipilo erythrophthalmus, care canta si isi hranea puii, ceea ce sugereaza ca reproducerea este posibila.