Brasovul isi numara caprioarele, mistretii si pasarile din paduri

Autoritatile silvice din Brasov au inceput numaratoarea animalelor salbatice din padurile din judet.

Astfel, in perioada urmatoare, vor numarate erbivorele si porcii mistreti care traiesc pe cele 43 de fonduri de vanatoare ale Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare (ITRSV) Brasov, transmite Digi 24.

Specialistii in silvicultura vor iesi pe teren si vor incepe sa contabilizeze cerbii, caprioarele, mistretii, iepurii si pasarile pe care le vor observa prin padurile si prin luncile din judet.

Ursii, lupii, rasii si pisicile salbatice sunt considerate specii protejate, deci care nu intra in administratia fondurilor de vanatoare pentru ca nu pot fi vanate, sunt animale care vor fi numarate de Agentia pentru Protectia Mediului.

"Slava Domnului, nu am vazut caini ciobanesti, care prezinta un factor de risc pentru aceste populatii, si nu sunt sensibile la zgomot, ceea ce inseamna ca braconajul este in limite tolerabile. As dori sa zic ca e inexistent, dar sunt totusi 2 - 3 cazuri", a spus Nagy Daniel, inspectorul sef-adjunct din cadrul ITRSV din judet.

La randul lor, paznicii de vanatoare sustin ca pasunatul si cainii pun in pericol animalele salbatice din padurile din judet.

Numaratoarea animalelor salbatice din judet se va face pana pe 10 aprilie, dupa care cifrele colectate vor fi trimise catre Ministerul Mediului. In baza acestor date, Ministerul va stabili numarul de exemplare care pot fi vanate in acest an din fiecare specie.