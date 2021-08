Cum s-a deșertificat Bucureștiul. Complicitatea criminală a administrației cu rechinii imobiliari: "Nici măcar un arbore pe acele enorme platforme betonate"

Mai sunt și excepții

Rolul arborilor este extrem de important

Un dezastru de mediu

Este nevoie de mobilizare, dar și de o lege

"Cine a mers în perioada caniculei pe la zonele comerciale, hipermarketuri, s-a sufocat, pur și simplu, de căldură, mergând de la mașină la intrarea în magazine!Sunt sute de hectare de hipermaketuri și parcări în București care nu au nici măcar un arbore pe acele enorme platforme betonate.Am vizitat platforma comercială din Sectorul 3, pe Pallady.Leșinai pur și simplu.""Dedeman a plantat 1 arbore la 4 locuri de parcare, așa cum cer municipalitatea și actele de reglementare de mediu, și chiar în perimetrul parcării, nu doar perimetral.Mai sunt destule zone pe care Dedeman le poate planta dar, oricum, au o bilă albă.Pe restul platformei comerciale niciun alt brand nu respectă actele de reglementare de mediu!!!Vorbim de IKEA, Metro , Jysk, Auchan , Dechatlon, Jumbo, Lidl, Kaufland, Leroy Merlin, XXX Lutz și care or mai fi înghesuite pe-acolo.Imaginați-vă că numai această platformă comercială atrage zeci de mii de autoturisme, zilnic.Acum imaginați-vă și cantitatea de emisii degajată în atmosferă și deloc compensată.""Ei mănâncă parte din noxe și umbresc acel beton deșertic, inclusiv mașinile noastre.Este un principiu simplu: pentru o mașină ținută la umbră , consum mai puțin combustibil pentru a o răci, deci mai puține noxe.Întrebarea e cum sunt autorizate aceste deșerturi de către două instituții abilitate: Agenția pentru Protecția Mediului și Primăria Sectorului 3?!Dumneavoastră, cetățenii, cum credeți că se autorizează nenorocirile astea?Dar știți ce e și mai agravant?Că aceste platforme consumă zeci de megawați de energie, generând o amprentă de carbon imensă, câștigurile lor în bani fiind enorme.În schimb, nu plantează un arbore sau panouri fotovoltaice pentru a compensa, cât de cât, dezastrul de mediu."În comentarii, oamenii se arată îngrijorați de situație și propun soluții."De câte ori am fîcut sesizări și din păcate fără rezultate, m-am săturat, se pare că pe nicio autoritate nu interesează aceste probleme, poate dacă ar face zeci sau sute de clienți s-ar schimba ceva, însă prea mulți trec indiferenți și dacă nu există o mobilizare mare, nu se vor schimba lucrurile.""Ar trebui dată o lege ca acolo unde se poate planta, să se planteze, că altfel nu se sensibilizează; sau la obținerea acordului de mediu ar trebui să prezinte în proiect că vor fi zone verzi, copaci, apoi să fie verificați prin sondaj. Și în Timișoara sunt multe astfel de locuri.""În fiecare lună o amendă de 100.000 lei și o să planteze.""La Colosseum era spațiu verde prevăzut în proiect, însă șpaga dată la recepția lucrării a schimbat destinația acestui spațiu. Plus lipsa trotuarelor pe platforma parcării și punerea în pericol a pietonilor."