Imagini incredibile cu zeci de capre negre pe culmile din Retezat VIDEO

In imaginile publicate pe Facebook se vede cum animalele alearga in voie, fara ca cineva sa le intrerupa linistea. Printre cele peste 30 de exemplare sunt si cativa pui.De regula acest animal traieste in grupuri de 15 - 30 de capre formate din capre tinere si capre mame. Aceasta structura sociala se schimba in functie de starea anotimpului. Vara un animal sta tot timpul de paza pentru a da la timp in caz de primejdie semnalul de alarma. Iarna aceasta supraveghere este mai putin severa, grupurile conduse de un tap, putandu-se amesteca intre ele. In luna noiembrie este perioada de imperechere, ca la sfarsitul lunii mai sa fie primele fatari de iezi care tin pana la inceputul lui iunie.