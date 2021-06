Caracatitele si homarii au sentimente si trebuie sa fie protejate prin lege, sustin parlamentari britanici

Fundatia Conservative Animal Welfare (CAWF), care ii are in frunte intre altii pe sotia premierului Boris Johnson , Carrie, si de ministrul Mediului, Zac Goldsmith, a avut intalniri cu membrii Guvernului pentru a le cere sa recunoasca sensibilitatea nevertebratelor.Proiectul de lege cu privire la Binele Animalelor, prin care se recunoaste sensibilitatea animalelor, mai exact capacitatea acestora de a simti durere si de a suferi, este in prezent in Camera Lorzilor in faza celei de-a doua citiri. Proiectul de lege prevede ca pestii si alte vertebrate simt durere si ar trebui sa fie protejate pe cat posibil de suferinta.Insa un grup de parlamentari sustine ca unele nevertebrate sunt extrem de inteligente si ar trebui incluse in lege.Potrivit unui raport al CAWF, in fiecare an sunt prinse peste 420 de milioane de cefalopode si de crustacee de catre pescarii britanici, adica 73,600 de tone de crustacee si 12,100 de tone de cefalopode.Raportul, sustinut de parlamentari ca Sir David Amess si Sir Roger Gale, arata ca aceste animale suntt discriminate in legislatie deoarece "structura lor reurologica difera de a noastra"."Argumentele impotriva sensibilitatii crustaceelor si cefalopodelor se axeaza pe diferentele dintre anatomia acestor animale si anatomia umana. Totusi, aceasta gandire nu cuprinde ce inseamna pentru un animal sa aiba sensibilitati. Fara indoiala, crustaceele si cefalopodele vad lumea in moduri extrem de diferite fata de noi. Ceea ce conteaza insa este daca experiemta lor implica si experienta constienta a placerii si a durerii. Noi credem ca sunt suficiente dovezi ca aceste animale simt placere si durere", se precizeaza in raport.In raport sunt citate studii care arata ca aceste animale stiu cum sa ii evite pe pradatori si ca unele nevertebrate mai inteligente pot analiza optiunile si sa aleaga intre durere si evitarea pradatorului, intre durere si un mediu nedorit si intre durere si hranire.Noua legislatie cu privire la Binele Animalelor va insemna ca orice noua politica guvernamentala va trebui sa tina cont de faptul ca animalele vertebrate au sentimente ca surere sau bucurie.Acest lucru va fi decis de o comisie formata din experti in animale.O purtatoare de cuvant a Departamentului pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale a declarat ca Marea Britanie se numara printre tarile cu "cele mai bune standarde in ceea ce priveste binele animalelor". "Suntem dedicati total imbunatatirii si mai mult a standardelor pentru a ne asigura ca toate animalele evita durerea si suferinta care nu sunt necesare".Ea a precizat exista deja un studiu al sentimentelor speciilor cum sunt caracatita, sepia si calamarul si ca guvernul va analiza cu mare atentiie rezultatele studiului.