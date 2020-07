Ce este curcubeul si ce insemna ROGVAIV

Curcubeul este, deopotriva, un fenomen optic si meteorologic.In momentul in care lumina puternica a soarelui aflat aproape de orizont se refracta in picaturile de apa din atmosfera, apare pe cer un arc colorat vesel, uluitor.Sir Isaac Newton, intemeietorul fizicii moderne, este cel care a explicat lumii faptul ca un curcubeu are sapte culori.Initial, insa, Newton a ales cinci culori pentru curcubeu: rosu, galben, verde , albastru si violet.Ulterior a decis ca ar trebui sa fie sapte culori, la fel ca numarul zilelor saptamanii, al notelor muzicale si al planetelor cunoscute pe atunci, astfel ca a mai adaugat doua culori.Culorile vizibile ale curcubeului sunt: rosu, orange, galben, verde, albastru, indigo si violet. De unde si numele de ROGVAIV -un acronim al culorilor sale, explica Libertatea.ro In mitologia greaca, curcubeul o simbolizeaza pe zeita Iris , iar incasii credeau ca acest fenomen natural multicolor este un dar de la Zeul Soare.