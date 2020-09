Ce sa nu arunci niciodata in toaleta sau in chiuveta

Servetele de hartie

Servetele umede demachiante

Prezervative

Tampoane si absorbante

Ata dentara

Lentile de contact

Betisoare de urechi

Medicamente

Mucuri de tigari

Par

Guma de mestecat

Nisipul din litiera pisicii

Clorul

Uleiul alimentar uzat

Un singur litru de ulei ars poate polua un milion de litri de apa - cantitatea necesara unui adult sa supravietuiasca timp de 14 ani.De aceea, trebuie sa retinem ca vasul de toaleta sau chiuveta nu sunt un cos de gunoi in care putem arunca orice.Lucrurile sunt departe, insa, de a fi asa cum ar trebui. Potrivit statisticilor expertilor in mediu, peste 50% din materialele aruncate in apa vasului de toaleta sunt reprezentate de prosoapele de hartie utilizate in locurile publice, urmate de 25% servetele umede pentru bebelusi, apoi prezervative, servetele demachiante, dischete demachiante, tampoane absorbante, betisoare de urechi sau alte obiecte care mai de care mai ciudate, scrie Csid Daca vreti sa protejati planeta si sa evitati cheltuielile cu instalatorul, iata ce nu ar trebui sa aruncati niciodata in vasul de toaleta sau in chiuveta:Textura acestor servetele este diferita de cea a hartiei igienice si nu se dezintegreaza la fel de usor. Prin urmare, daca va suflati nasul intr-un servetel de hartie, aruncati-l la cosul de gunoi, nu in WC., pentru ca nu se dizolva in apa si, in timp, in combinatie cu grasimi si alte reziduuri, blocheaza tevile. In aceeasi categorie intra servetelele umede pentru bebelusi., astfel ca poate cauza probleme majore tevilor de scurgere. Pe langa asta, prezervativele sunt si "greu de ucis", in sensul ca apa nu le poate trage din prima din vasul de toaleta. Daca nu vreti sa va puneti intr-o situatie stanjenitoare, impaturiti prezervativul folosit intr-un prosop de hartie si aruncati-l la cosul de gunoi.Produsele de igiena intima precum absorbantele si tampoanele nu au ce cauta in vasul de toaleta. Acestea se arunca doar la cosul de gunoi, impaturite in folia in care sunt ambalate. Astfel de obiecte infunda rapid tevile. La fel se intampla si cu scutecele pentru copii care, pe deasupra, isi pot mari considerabil volumul in combinatie cu apa, favorizand aparitia unei inundatii.Desi multa lume o face, aruncarea atei dentare in vasul de toaleta este un obicei pe cat de nociv pentru planeta, pe atat de periculos pentru tevi., fibre care nu se dizolva in apa si se inoada cu servetele umede, par si alte reziduuri din scurgere, creand astfel un mare ghemotoc care infunda tevile si poate duce la o inundatie de zile mari.Peste 125 de milioane de persoane sunt purtatoare de lentile de contact. Dintre acestea, intre 15% si 25% arunca lentilele de contact in WC, fara sa realizeze ca astfel pun in pericol apele reziduale, deoarece acestea se transforma in microplastic si polueaza inclusiv oceanele.Lentilele de contact sunt facute, de obicei, dintr-o combinatie de silicon si fluoropolimeri, care le confera textura gelatinoasa. Din acest motiv, oamenii cred, eronat, ca lentilele nu sunt din plastic si le arunca la chiuveta sau in vasul de toaleta. Se estimeaza caChiar daca sunt micute si flexibile, betisoarele de urechi nu au ce cauta in vasul de toaleta.. De asemenea, fibrele lor fine se agata de neregularitatile peretilor interni ai conductelor, facilitand formarea dopurilor care infunda scurgerea. La gunoi cu ele!Unele persoane au obiceiul de a arunca la WC medicamentele expirate sau de care nu mai au nevoie, nestiind ca astfel contamineaza sever apele reziduale, iar statiile de epurare nu pot filtra toate substantele chimice din acestea, ajungand inapoi in reteaua publica de apa, deci inclusiv in paharul cu apa pe care o bei. Mai mult, medicamentele aruncate in chiuveta sau in vasul de toaleta sunt un pericol si pentru mediu. Foarte important:. Substantele din acestea ajung in apele reziduale si pot "scapa" de procesul de filtrare, ajungand inapoi in sistemul public de alimentare cu apa. De asemenea, este interzisa aruncarea mucurilor de tigara pe strada, acest gest atragand, de altfel, si amenzi din partea autoritatilor. Un muc de tigara aruncat la intamplare la semafor sau pe o alee a unui parc v-ar putea lasa fara bani de vacanta. Pana la 5.000 de lei este amenda pentru cei carora le este prea lene sa caute un cos de gunoi pentru a arunca mucul de tigara. Strada nu e scrumiera.Chiar daca multi o facem, nu inseamna ca e bine: aruncarea firelor de par cazute, in vasul de toaleta. Acestea se comporta exact ca ata dentara, favorizand crearea unui ghemotoc de reziduuri, care poate infunda canalizarea. Incearcati sa scapati de acest obicei, daca nu vrei sa imbogatiti instalatorii.Guma de mestecat se comporta ca un adeziv si se poate lipi de peretii tevilor. Astfel poate perturba fluxul de apa si exista riscul ca si alte reziduuri sa se prinda de ea si sa blocheze scurgerea. Locul gumei de mestecat este la gunoi., Toxoplasma gondii, care, odata ajuns in apa din vasul de toaleta, poate contamina apele reziduale. Nici macar tratarea apelor uzuale nu poate inlatura acest parazit, care se poate intoarce in sistemul public de alimentare cu apa si poate cauza imbolnavirea multor persoane. In plus, anumite tipuri de nisip, cum ar fi argila, nu se dizolva complet in apa si particulele se depun pe peretii tevilor, ducand la infundarea acestora.Da, e surprinzator ca o substanta pe care toti o folosim pentru a curata vasul de toaleta nu trebuie sa ajunga, sub nicio forma, in acest loc. Clorul este extrem de coroziv pentru tevi si poate reactiona in combinatie cu alte substante din scurgere, ducand la formarea unor compusi toxici, avertizeaza specialistii.- este la fel de eficient si nu ataca tevile asa cum o face clorul.Uleiul alimentar uzat aruncat in chiuveta sau in vasul de toaleta are un efect devastator, atat asupra mediului inconjurator, cat si asupra omului. De altfel,. Multi oameni sunt convinsi ca uleiul uzat aruncat in chiuveta este dizolvat de detergentii parfumati, dar acest lucru nu este adevarat. Grasimile se depun pe peretii sistemului de canalizare si provoaca obturari regulate, mirosuri neplacute si coroziunea mai rapida a tevilor.In plus,, de aceea se recomanda colectarea acestuia intr-un recipient de metal, pana se intareste si poate fi aruncat la gunoi, sau se apeleaza la firme specializate in reciclarea uleiului uzat.